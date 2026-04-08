Зверев в матче с Гарином отыгрался с 0:4 в решающем сете и вышел в 1/8 финала в Монте-Карло
Зверев отыграл сет и два брейка в матче с Гарином.
Александр Зверев победил 109-ю ракетку мира Кристиана Гарина во втором раунде «Мастерса» в Монте-Карло – 4:6, 6:4, 7:5.
Немец уступал 0:4 в решающем сете, а при счете 3:5 отыграл подачу на матч.
С февраля 2023 года баланс Зверева против игроков вне топ-100 – 31:1. Единственное поражение он потерпел от Гарина в четвертьфинале Мюнхена-2024. Теперь их счет в личке – 1:1.
Дальше Зверев поборется с Зизу Бергсом.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Ну и как будто счет в личке теперь 2:2 все же