Кузнецова о разгроме Медведева: «Не нужно закидывать и бранить Даню. Поверьте, ему самому сейчас непросто»

Кузнецова о поражении Медведева в Монте-Карло: у всех бывают плохие дни.

Экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова отреагировала на поражение Даниила Медведева от Маттео Берреттини в Монте-Карло. Россиянин впервые уступил с двойной баранкой.

«Не успела посмотреть матч Дани с Маттео, но, может, и к лучшему – впервые в карьере две баранки 🥺.

Но не нужно закидывать Даню, бранить его. Сейчас, поверьте, ему самому непросто после такого результата. Надо наоборот поддержать в трудный момент. В конце концов, у всех бывают плохие дни, когда мяч просто не летит в корт. А тут еще и «любимый» для него грунт 😞.

До «Ролан Гаррос » еще много времени, чтобы понять, что произошло, и сделать выводы ✍️», – написала Кузнецова в своем телеграм-канале.

Офигеть, Медведев проиграл 0:6, 0:6