  • Кузнецова о разгроме Медведева: «Не нужно закидывать и бранить Даню. Поверьте, ему самому сейчас непросто»
Кузнецова о разгроме Медведева: «Не нужно закидывать и бранить Даню. Поверьте, ему самому сейчас непросто»

Экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова отреагировала на поражение Даниила Медведева от Маттео Берреттини в Монте-Карло. Россиянин впервые уступил с двойной баранкой.

«Не успела посмотреть матч Дани с Маттео, но, может, и к лучшему – впервые в карьере две баранки 🥺.

Но не нужно закидывать Даню, бранить его. Сейчас, поверьте, ему самому непросто после такого результата. Надо наоборот поддержать в трудный момент. В конце концов, у всех бывают плохие дни, когда мяч просто не летит в корт. А тут еще и «любимый» для него грунт 😞.

До «Ролан Гаррос» еще много времени, чтобы понять, что произошло, и сделать выводы ✍️», – написала Кузнецова в своем телеграм-канале.

Офигеть, Медведев проиграл 0:6, 0:6

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: телеграм-канал Кузнецовой
да и вообще лучше похвалить его
видно же, что человек старается, всего себя отдаёт теннису
и в безнадежном матче борется за каждое очко, как бы всем своим видом показывая, что лёгкой победа над ним не будет
даже сегодня почти добрался один раз до геймбола на своей подаче, чуть-чуть не хватило буквально
заработай он тот геймбол, ещё неизвестно, как бы матч пошёл, но не получилось, не фартануло
Все русские проиграли: Рублёв, Зверев, Хачанов, что делать - рулеточная страна не наше это..
русский или нет, но Зверев выиграл (в 3-ем сете с 2:5 до 7:5)
