Берреттини после победы над Медведевым: «Это один из лучших матчей в моей жизни»
90-я ракетка мира Маттео Берреттини поделился эмоциями после победы над Даниилом Медведевым во втором раунде в Монте-Карло – 6:0, 6:0.
«Это один из лучших матчей в моей жизни. Кажется, я допустил всего три ошибки за весь матч (7 – Спортс’’), а против такого игрока, как Даниил, это непросто. План на игру был идеален, все мои удары работали.
В первом гейме я отыграл два брейк-пойнта, а после этого почувствовал, что играю лучше него. Не ожидал, что смогу победить 6:0, 6:0. Я сохранял концентрацию – знал, что одного или двух брейков иногда недостаточно, поэтому продолжал давить», – сказал итальянец в интервью на корте.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Ну еще бы, повесить две баранки игроку топ-10. Запомнит надолго!
ну с таким уровнем игры Дани сегодня думаю и я бы до тай брейка дотянул с ним
