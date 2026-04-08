Берреттини после победы над Медведевым: «Это один из лучших матчей в моей жизни»

90-я ракетка мира Маттео Берреттини поделился эмоциями после победы над Даниилом Медведевым во втором раунде в Монте-Карло – 6:0, 6:0.

«Это один из лучших матчей в моей жизни. Кажется, я допустил всего три ошибки за весь матч (7 – Спортс’’), а против такого игрока, как Даниил, это непросто. План на игру был идеален, все мои удары работали.

В первом гейме я отыграл два брейк-пойнта, а после этого почувствовал, что играю лучше него. Не ожидал, что смогу победить 6:0, 6:0. Я сохранял концентрацию – знал, что одного или двух брейков иногда недостаточно, поэтому продолжал давить», – сказал итальянец в интервью на корте.

Офигеть, Медведев проиграл 0:6, 0:6