Бергс в матче с Рублевым одержал пятую победу над соперником из топ-20

Зизу Бергс победил Андрея Рублева во втором круге турнира в Монте-Карло – 6:4, 6:1.

Бельгиец второй раз в карьере вышел в 1/8 «Мастерса». В прошлом сезоне он дошел до четвертьфинала турнира в Шанхае.

Кроме того, он пятый раз обыграл соперника из топ-20. Теперь его статистика против соперников такого уровня – 5:16.

Дальше Бергс встретится с Александром Зверевым или Кристианом Гарином.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Главное выставки сыграл
Рублев и Медведев взяли сегодня 5 геймов на двоих :)))
Рублев и Медведев взяли сегодня 5 геймов на двоих :)))
За это их надо представить к высшим наградам и назвать в их честь по улице!
Великий день нашего тенниса. Осталось ещё Стивенс добавить. Триптих.
Теперь очевидно, что пик наших теннисистов прошел
Карен, Рубль и Мед в Монте-Карло даже не вспотели
Зато Маратик с Касаткиной тренит)
наших просто порвали сегодня. и кто такой этот Зизу? очередной сын Зидана что ли?
наших просто порвали сегодня. и кто такой этот Зизу? очередной сын Зидана что ли?
Бергс - 47-я ракетка мира,8 титулов на челленджерах.
