Бергс в матче с Рублевым одержал пятую победу над соперником из топ-20

Зизу Бергс победил Андрея Рублева во втором круге турнира в Монте-Карло – 6:4, 6:1.

Бельгиец второй раз в карьере вышел в 1/8 «Мастерса». В прошлом сезоне он дошел до четвертьфинала турнира в Шанхае.

Кроме того, он пятый раз обыграл соперника из топ-20. Теперь его статистика против соперников такого уровня – 5:16.

Дальше Бергс встретится с Александром Зверевым или Кристианом Гарином .