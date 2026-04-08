Медведев – первый игрок из топ-10 с 2016-го, потерпевший поражение со счетом 0:6, 0:6
Десятая ракетка мира Даниил Медведев проиграл Маттео Берреттини в Монте-Карло со счетом 0:6, 0:6.
Впервые с 2016-го игрок из топ-10 потерпел поражение с двойной баранкой. Тогда с таким счетом №8 Томаш Бердых уступил Давиду Гоффену в третьем раунде в Риме.
В целом это лишь пятый случай в истории, когда игрок из первой десятки проигрывает матч со счетом 0:6, 0:6.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
На пару сегодня слились с Рублевым.
