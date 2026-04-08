Медведев – первый игрок из топ-10 с 2016-го, потерпевший поражение со счетом 0:6, 0:6

Десятая ракетка мира Даниил Медведев проиграл Маттео Берреттини в Монте-Карло со счетом 0:6, 0:6.

Впервые с 2016-го игрок из топ-10 потерпел поражение с двойной баранкой. Тогда с таким счетом №8 Томаш Бердых уступил Давиду Гоффену в третьем раунде в Риме.

В целом это лишь пятый случай в истории, когда игрок из первой десятки проигрывает матч со счетом 0:6, 0:6.

Офигеть, Медведев проиграл 0:6, 0:6

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс''
Ля, Даня просто легенда.
На пару сегодня слились с Рублевым.
Биба и Боба
Бердых после 2016 года как раз в ноль и сломался, и завершил карьеру достаточно быстро.
Гоффену 0-6, 0-6 слить) Причём это Бердых, который умеет подавать. Понятно на грунте этот скилл несколько нивелируется на фоне травы и харда, но тем не менее...
Как какое-нибудь редкое природное явление - случается раз в десятилетие.
Как раз на днях смотрел на ютубе видео, где топ-игроки проиграли свои матчи со счётом 0-6 0-6. Что ж, теперь коллекция прибавится ещё одним.
Я тоже буквально дня 3 назад смотрел это видео, +1
🤣 проиграть с баранкой. На грунте. Берретини. Занавес.
Мед был не готов , бывает , а Берет неплохо в карьере играет на грунте процент побед у него выше чем на харде!, так что никакого занавеса ).
войдёт в историю:)
😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆
Сомнительное достижение 😜
Прям ровно 10 лет прошло..
Главные новости
Зверев о матчах с Синнером: «Ты будто бы играешь со стеной»
9 минут назад
Синнер после титула в Монте-Карло: «Это была очень интересная неделя – я заново пытался понять, как играть на грунте»
сегодня, 16:09
Алькарас – Синнеру после финала в Монте-Карло: «Знаю, что ты стал вторым, кто выиграл «Солнечный дубль» и этот турнир. Это невероятно»
сегодня, 15:59
Синнер снова станет первой ракеткой мира
сегодня, 15:43
Алькарас проиграл Синнеру на грунте впервые с 2022-го
сегодня, 15:34
Синнер взял четвертый «Мастерс» подряд – ранее так делали только Джокович и Надаль
сегодня, 15:29
Монте-Карло (ATP). Финал. Алькарас проиграл Синнеру
сегодня, 15:28
Рыбакина снялась с пятисотника в Штутгарте
сегодня, 15:26
Мирра Андреева выиграла второй титул в сезоне
сегодня, 14:04
Линц (WTA). Финал. Мирра Андреева победила Потапову
сегодня, 14:02
Последние новости
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Фелисиано Лопес: «Все теннисисты хотят потренироваться на «Бернабеу». Вы не представляете, сколько запросов мы получили»
1 апреля, 08:30
Лехечка о том, что хоккеист Ягр посетил финал «Мастерса» в Майами: «Он хороший друг семьи моей девушки»
30 марта, 11:58Фото
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
27 марта, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
26 марта, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Рекомендуем