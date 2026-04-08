Медведев впервые в карьере проиграл с двойной баранкой

Десятая ракетка мира Даниил Медведев уступил Маттео Берреттини во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло – 0:6, 0:6. Матч продолжался 51 минуту.

Россиянин первый раз в карьере проиграл с двойной баранкой.

Берреттини, в свою очередь, впервые за год обыграл соперника из топ-10. В 2025-м во втором раунде в Монте-Карло он победил Александра Зверева. Теперь его баланс против первой десятки – 12:31.

Дальше итальянец встретится с Жоао Фонсекой или Артуром Риндеркнешем.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Однажды внуки меня спросят: кто такой Даниил Медведев? И я отвечу:

14 марта он обыграл Алькараса в полуфинале Мастерса

А 8 апреля он проиграл Береттини 0:6 0:6
Ответ NoThanks
Однажды внуки меня спросят: кто такой Даниил Медведев? И я отвечу: 14 марта он обыграл Алькараса в полуфинале Мастерса А 8 апреля он проиграл Береттини 0:6 0:6
Так это на харде и глине ))
Ответ nsxt4fjkvg
Так это на харде и глине ))
Если бы в теннис и в нарды - я бы ещё понял... А так - не канает отмазка ))
первый раз в карьере проиграл с двойной баранкой...
Нет предела совершенству.
Ответ Сергей Круг
первый раз в карьере проиграл с двойной баранкой... Нет предела совершенству.
Три нуля можно на ТБШ
Ответ NoN
Три нуля можно на ТБШ
Это в планах )
Дальше больше - проиграет матч, не взяв ни одного очка
Ответ Vakhore
Дальше больше - проиграет матч, не взяв ни одного очка
Это сложно. Соперник может дать двойную или сам ошибиться...
Маловероятно.
Интересно, а кто нибудь проигрывал с баранкой Бублику?))
Ответ NoThanks
Интересно, а кто нибудь проигрывал с баранкой Бублику?))
В апреле этого года на Кубке Дэвиса,на Уимблдоне-2023,на турнире ATP в Астане-2022,на турнире ATP в Истбрурне-2022,на Кубке Дэвиса-2021,на US Open-2021, на турнире ATP в Монте-Карло-2021,на турнире ATP в Ньюпорте-2019,на турнире ATP в Истбурне-2019,на турнире ATP в Штутгарте-2019, на Australian Open-2018, на Уимблдоне-2017,на турнире ATP в Марракеше-2017, на Australian Open-2017, на турнире ATP в Санкт-Петербурге-2016 и на челленджерах
Ответ Алексей Латышов_1117010933
В апреле этого года на Кубке Дэвиса,на Уимблдоне-2023,на турнире ATP в Астане-2022,на турнире ATP в Истбрурне-2022,на Кубке Дэвиса-2021,на US Open-2021, на турнире ATP в Монте-Карло-2021,на турнире ATP в Ньюпорте-2019,на турнире ATP в Истбурне-2019,на турнире ATP в Штутгарте-2019, на Australian Open-2018, на Уимблдоне-2017,на турнире ATP в Марракеше-2017, на Australian Open-2017, на турнире ATP в Санкт-Петербурге-2016 и на челленджерах
Что, так никто и не научил еще тебя, ИИ, распознавать сарказм? У тебя впереди еще долгий путь, мой друг :))
Астрологи объявили месяц проводов Медведева на пенсию. Летом цикл "хвалим-хороним" повторится вновь.
Дуня бьет рекорды, но есть нюанс
Будет знать как на убывающую в Скорпионе луну стричься....
Ответ NoThanks
Будет знать как на убывающую в Скорпионе луну стричься....
Вот, наконец-то, дельная аналитика! 👍
Ну вот, наконец-то вернулся привычный Медведев. А то мы уже волноваться начали, что с ним что-то не так.
Ответ anveder
Ну вот, наконец-то вернулся привычный Медведев. А то мы уже волноваться начали, что с ним что-то не так.
Да. Зажигает на харде, сливает на грунте - вернулся старый добрый Медведев)
Никогда не понимал, зачем он последние года 3 пыхтел на грунте и пару-тройку матчей на грунтовых Мастерсах выигрывал...
Слил быстренько грунт и с полными силами приступай к Уиму и Юсо...
Это что было? Включил после 1 сета, офигел от счёта первого сета, посмотрел 2 гейма и выключил. Зачем играть вообще вышел? Там что-то из-за призовых только? Какая система, просто реально не понял для чего он вышел вообще на корт...
Ответ Петрович
Это что было? Включил после 1 сета, офигел от счёта первого сета, посмотрел 2 гейма и выключил. Зачем играть вообще вышел? Там что-то из-за призовых только? Какая система, просто реально не понял для чего он вышел вообще на корт...
Мастерс обязательный турнир
Ответ @yramydr
Мастерс обязательный турнир
МК - нет.
Похоже Медведев проспал и забыл выйти на корт.
