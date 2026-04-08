Медведев впервые в карьере проиграл с двойной баранкой

Десятая ракетка мира Даниил Медведев уступил Маттео Берреттини во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло – 0:6, 0:6. Матч продолжался 51 минуту.

Россиянин первый раз в карьере проиграл с двойной баранкой.

Берреттини, в свою очередь, впервые за год обыграл соперника из топ-10. В 2025-м во втором раунде в Монте-Карло он победил Александра Зверева . Теперь его баланс против первой десятки – 12:31.

Дальше итальянец встретится с Жоао Фонсекой или Артуром Риндеркнешем .