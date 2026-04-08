Медведев впервые в карьере проиграл с двойной баранкой
Десятая ракетка мира Даниил Медведев уступил Маттео Берреттини во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло – 0:6, 0:6. Матч продолжался 51 минуту.
Россиянин первый раз в карьере проиграл с двойной баранкой.
Берреттини, в свою очередь, впервые за год обыграл соперника из топ-10. В 2025-м во втором раунде в Монте-Карло он победил Александра Зверева. Теперь его баланс против первой десятки – 12:31.
Дальше итальянец встретится с Жоао Фонсекой или Артуром Риндеркнешем.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
92 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
14 марта он обыграл Алькараса в полуфинале Мастерса
А 8 апреля он проиграл Береттини 0:6 0:6
Нет предела совершенству.
Маловероятно.
Никогда не понимал, зачем он последние года 3 пыхтел на грунте и пару-тройку матчей на грунтовых Мастерсах выигрывал...
Слил быстренько грунт и с полными силами приступай к Уиму и Юсо...