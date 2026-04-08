Медведев третий раз в сезоне проиграл сет с баранкой
Десятая ракетка мира Даниил Медведев играет с Маттео Берреттини во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло – 0:6, идет второй сет.
Россиянин впервые проиграл сет с баранкой три раза за сезон. Ранее со счетом 0:6 он уступил во втором сете Лернеру Тьену на Australian Open, а на турнире турнире в Майами не взял ни гейма в первой партии против Франсиско Серундоло.
До этого сезона Медведев не проигрывал с баранкой с 2020-го.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
А вот кстати тот самый момент когда в теннис играешь не хуже Медведева
Ждем аналитики о том, как Даниил прекрасно подготовился к грунтовому сезону и вскоре будет набирать очки на Ролан Гарросе )
Ждем аналитики о том, как Даниил прекрасно подготовился к грунтовому сезону и вскоре будет набирать очки на Ролан Гарросе )
Он бухал
Он и второй сет с нулем летит.
Он и второй сет с нулем летит.
Прилетел с двумя нулями
Во-первых, это красиво.))
Вот и 2 баранки подъехало
Ренессанс Медведева закончен не начавшись
Ренессанс Медведева закончен не начавшись
Слава богу
Какой позор. Что Медведев, что Рублев с Хачановым....
Желаю здоровья всем лудоманам и скорому возврату к нормальной жизни. Ваши рубли очень нужны вам и вашим близким!
Что ж его колбасит-то так? То показывает отличный теннис и обыгрывает Алькараса, играя на равных с Синнером, то сливает с 0 Берреттини...
Красава, 0:12
