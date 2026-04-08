Медведев третий раз в сезоне проиграл сет с баранкой

Десятая ракетка мира Даниил Медведев играет с Маттео Берреттини во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло – 0:6, идет второй сет.

Россиянин впервые проиграл сет с баранкой три раза за сезон. Ранее со счетом 0:6 он уступил во втором сете Лернеру Тьену на Australian Open , а на турнире турнире в Майами не взял ни гейма в первой партии против Франсиско Серундоло .

До этого сезона Медведев не проигрывал с баранкой с 2020-го.