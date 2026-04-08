Алькарас назвал Джоковича лучшим теннисистом в истории, Серену – лучшей теннисисткой
Первая ракетка мира Карлос Алькарас ответил на блиц-опрос испанского Eurosport.
– Кто сейчас для тебя №1 в футболе?
– Сейчас мне очень нравится Килиан Мбаппе.
– А в баскетболе?
– Леброн Джеймс или Стефен Карри – сложно выбрать. Тогда назову своего друга Джимми Батлера (смеется).
– Лучший пилот «Формулы-1»?
– Я большой фанат Фернандо Алонсо. Понимаю, что сейчас у него все не очень хорошо, но все равно сделаю такой выбор. Если говорить о том, кто сильнее сейчас, то это Кими Антонелли. Также мне нравятся Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон.
– Кто лучший спортсмен в истории Олимпийских игр?
– Я должен выбрать Майкла Фелпса.
– Лучший игрок в истории женского тенниса?
– А в мужском теннисе?
– По титулам и в целом – Джокович, без всяких сомнений.
– Любимый теннисный турнир?
– Барселона или Мадрид – сложно выбрать один. Больше склоняюсь к Мадриду.
– И напоследок – твой любимый матч в истории тенниса?
– Наверное, тот, который я не видел вживую, но смотрел записи и знаю, как все проходило – финал «Уимблдона»-2008 между Федерером и Надалем.
