Алькарас назвал Джоковича лучшим теннисистом в истории, Серену – лучшей теннисисткой

Алькарас рассказал, кого считает величайшими спортсменами в истории.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас ответил на блиц-опрос испанского Eurosport.

– Кто сейчас для тебя №1 в футболе?

– Сейчас мне очень нравится Килиан Мбаппе.

– А в баскетболе?

Леброн Джеймс или Стефен Карри – сложно выбрать. Тогда назову своего друга Джимми Батлера (смеется).

– Лучший пилот «Формулы-1»?

– Я большой фанат Фернандо Алонсо. Понимаю, что сейчас у него все не очень хорошо, но все равно сделаю такой выбор. Если говорить о том, кто сильнее сейчас, то это Кими Антонелли. Также мне нравятся Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон.

– Кто лучший спортсмен в истории Олимпийских игр?

– Я должен выбрать Майкла Фелпса.

– Лучший игрок в истории женского тенниса?

Серена Уильямс.

– А в мужском теннисе?

– По титулам и в целом – Джокович, без всяких сомнений.

– Любимый теннисный турнир?

– Барселона или Мадрид – сложно выбрать один. Больше склоняюсь к Мадриду.

– И напоследок – твой любимый матч в истории тенниса?

– Наверное, тот, который я не видел вживую, но смотрел записи и знаю, как все проходило – финал «Уимблдона»-2008 между Федерером и Надалем.

Алькарас или Синнер: кто будет первой ракеткой мира к «Ролан Гаррос»?

Младший брат Алькараса – тоже опасный тип

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @Eurosport_ES
по фактам
Будучи фаном Рафы неприятно это признать, но что есть то есть...
Были шансы у Рафы не дать обойти себя по шлемам, но он их упустил
Ответ klimkamnev
Были шансы у Рафы не дать обойти себя по шлемам, но он их упустил
О чем вы, никаких шансов не было.
То что он в 22 на время занял первую строчку - уже можно расценивать как чудо. От человека с такими убитыми коленями ждали что закончит в 32-33
Ответ klimkamnev
Были шансы у Рафы не дать обойти себя по шлемам, но он их упустил
Если смотреть историю травм у Рафы, то уже достижение, что он второй по шлемам. У Джока отобрали Уимблдон 20, его не пустили в Австралию в 22 году из за липовой справки, ну и дисква в Америке в 20 году
Поддержу Карлоса - легенда Новак Джокович лучший теннисист в мире!
Ну, в WTA все сложно. Кроме Серены есть Штеффи, единственная в истории собравшая Golden slam. Есть Навратилова с совершенно безумной статистикой в 167 выигранных турниров в одиночке, есть Корт с 24 тбш. И все они играли в разные эпохи, черт знает как их сравнивать. Немного вкусовщина. Но выбор одобряем.
Всё по делу кроме Алонсо
Самый сильный сейчас в Ф1 — Кими? М-да…
Ответ Санаторий
Самый сильный сейчас в Ф1 — Кими? М-да…
А что не так?:) Он - лидер чемпионата.
Ответ Iva_Nova
А что не так?:) Он - лидер чемпионата.
Череда счастливых совпадений
