Алькарас назвал Джоковича лучшим теннисистом в истории, Серену – лучшей теннисисткой

Алькарас рассказал, кого считает величайшими спортсменами в истории.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас ответил на блиц-опрос испанского Eurosport.

– Кто сейчас для тебя №1 в футболе?

– Сейчас мне очень нравится Килиан Мбаппе .

– А в баскетболе?

– Леброн Джеймс или Стефен Карри – сложно выбрать. Тогда назову своего друга Джимми Батлера (смеется).

– Лучший пилот «Формулы-1»?

– Я большой фанат Фернандо Алонсо . Понимаю, что сейчас у него все не очень хорошо, но все равно сделаю такой выбор. Если говорить о том, кто сильнее сейчас, то это Кими Антонелли . Также мне нравятся Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон .

– Кто лучший спортсмен в истории Олимпийских игр?

– Я должен выбрать Майкла Фелпса .

– Лучший игрок в истории женского тенниса?

– Серена Уильямс .

– А в мужском теннисе?

– По титулам и в целом – Джокович , без всяких сомнений.

– Любимый теннисный турнир?

– Барселона или Мадрид – сложно выбрать один. Больше склоняюсь к Мадриду.

– И напоследок – твой любимый матч в истории тенниса?

– Наверное, тот, который я не видел вживую, но смотрел записи и знаю, как все проходило – финал «Уимблдона »-2008 между Федерером и Надалем .

