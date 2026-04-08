Берреттини о матче с Медведевым в Монте-Карло: «Надеюсь, смогу впервые его обыграть»
Берреттини об игре с Медведевым: он доказывал, что способен побеждать на грунте.
Маттео Берреттини поделился ожиданиями от матча с Даниилом Медведевым во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.
В последний раз они встречались на ATP Cup в 2022 году. Россиянин ведет в личных встречах – 3:0.
«Жду совсем другого матча, к тому же мы давно не встречались. Он лучше чувствует себя на быстрых покрытиях, но уже доказывал, что способен побеждать и на грунте – например, в Риме.
Недавно он играл в финале Индиан-Уэллс и сейчас находится в отличной форме. Матч будет очень тяжелым, но я с нетерпением его жду. Чувствую себя отлично, полон энергии и надеюсь, что смогу впервые его обыграть».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ubitennis.com
Берреттини скромничает. В матче с Агутом у него прям на лбу было написано: "хочу здесь четвертьфинал, не меньше".
Молодец, пускай выбивает дрыщя
Обыграешь
Данилка и андрюшу с собой забери.
