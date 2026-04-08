  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  Берреттини о матче с Медведевым в Монте-Карло: «Надеюсь, смогу впервые его обыграть»
5

Берреттини о матче с Медведевым в Монте-Карло: «Надеюсь, смогу впервые его обыграть»

Берреттини об игре с Медведевым: он доказывал, что способен побеждать на грунте.

Маттео Берреттини поделился ожиданиями от матча с Даниилом Медведевым во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.

В последний раз они встречались на ATP Cup в 2022 году. Россиянин ведет в личных встречах – 3:0.

«Жду совсем другого матча, к тому же мы давно не встречались. Он лучше чувствует себя на быстрых покрытиях, но уже доказывал, что способен побеждать и на грунте – например, в Риме.

Недавно он играл в финале Индиан-Уэллс и сейчас находится в отличной форме. Матч будет очень тяжелым, но я с нетерпением его жду. Чувствую себя отлично, полон энергии и надеюсь, что смогу впервые его обыграть».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ubitennis.com
Даниил Медведев
ATP
Маттео Берреттини
Rolex Monte-Carlo Masters
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Берреттини скромничает. В матче с Агутом у него прям на лбу было написано: "хочу здесь четвертьфинал, не меньше".
Ответ bidon
Молодец, пускай выбивает дрыщя
Данилка и андрюшу с собой забери.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Зверев о матчах с Синнером: «Ты будто бы играешь со стеной»
9 минут назад
Синнер после титула в Монте-Карло: «Это была очень интересная неделя – я заново пытался понять, как играть на грунте»
сегодня, 16:09
Алькарас – Синнеру после финала в Монте-Карло: «Знаю, что ты стал вторым, кто выиграл «Солнечный дубль» и этот турнир. Это невероятно»
сегодня, 15:59
Синнер снова станет первой ракеткой мира
сегодня, 15:43
Алькарас проиграл Синнеру на грунте впервые с 2022-го
сегодня, 15:34
Синнер взял четвертый «Мастерс» подряд – ранее так делали только Джокович и Надаль
сегодня, 15:29
Монте-Карло (ATP). Финал. Алькарас проиграл Синнеру
сегодня, 15:28
Рыбакина снялась с пятисотника в Штутгарте
сегодня, 15:26
Мирра Андреева выиграла второй титул в сезоне
сегодня, 14:04
Линц (WTA). Финал. Мирра Андреева победила Потапову
сегодня, 14:02
Ко всем новостям
Последние новости
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Фелисиано Лопес: «Все теннисисты хотят потренироваться на «Бернабеу». Вы не представляете, сколько запросов мы получили»
1 апреля, 08:30
Лехечка о том, что хоккеист Ягр посетил финал «Мастерса» в Майами: «Он хороший друг семьи моей девушки»
30 марта, 11:58Фото
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
27 марта, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
26 марта, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Рекомендуем