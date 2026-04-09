  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
100

Линц (WTA). Андреева, Остапенко, Потапова вышли в 1/4 финала, Александрова, Самсонова выбыли, Калинина снялась

В Линце проходит второй круг турнира WTA 500.

Мирра Андреева обыграла Слоун Стивенс во втором круге в Линце.

Екатерина Александрова уступила Каролине Плишковой, Людмила Самсонова – Лилли Таггер.

Сетка турнира здесь.

Upper Austria Ladies Linz

Линц, Австрия

6 апреля – 12 апреля 2026

WTA 500

Призовой фонд – 1 206 446 долларов

Крытые корты, грунт

Второй круг

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
результаты
logoWTA
logoUpper Austria Ladies Linz
100 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Восемь сетболов упустила Самсонова... я же говорил, просто машина)
Самсонова это диагноз) на тае на сетболе при счете 6-5 на её подаче весь ужас ситуации был у неё на лице. Она не боится проиграть, она боится выиграть 🤣
Давно Алёна с 1:5 Босса не включала))
С таким количеством НО хз как дальше проходить
Ответ z0rg
Зато в ногах не путалась хотя бы, как год назад на первом грунтовом матче.
Мне интересно другое. Во встрече с Таней-Машей Стивенс потела, хоть выжимай, потом , правда, ожила. Сегодня почти без пота, только в районе декольте. Что они жуют вообще? Хоть бы делились.)
Ответ Rygeek
Ну в случае с Таней-Машей это была первая игра, и там были шансы 50 на 50, поэтому можно было выжиматься так, чтобы семь потов сошли. Сегодня как слоник не пыхтела бы, Мирра могла проиграть только в случае ухода с корта, поэтому и не потела особо)
Крыстя молодчина, вот как надо проводить сезон!
Ответ Waytoworld St
Пойду расскажу Соране значение словосочетания "не последний, а крайний" 🙂
Ответ Waytoworld St
Даниэль Коллинз так же фигачила, пока была сама уверена, что тот сезон был последним для неё. Потом передумала заканчивать и следующий сезон стал "обычным"
хочется финал Андреева-Потапова
Ответ Maks Harpy
И две баранки для Потаповой
Что у них там за расписание? Одни уже во втором круге сыграли, а другие еще первый не играли.
Ответ Абзац
Второй год чего-то растягивают первый круг.
Людочка и Алекса ракетой, несутся за топ -20, просто провал в этом году. И в целом мало кого на подходе, нет смены, у США теннисистов больше чем тараканов стало
Потапыч как там, бабулька не может вынести!?
Катя с Людой продолжают феерить
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
