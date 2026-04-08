220

Монте-Карло (ATP). Алькарас, Синнер, Зверев, Рууд, Оже-Альяссим, Хуркач вышли в 3-й круг, Медведев, Рублев, Музетти выбыли

В Монте-Карло играют второй круг «Мастерса».

Даниил Медведев уступил Маттео Берреттини во втором круге в Монте-Карло.

Андрей Рублев проиграл Зизу Бергсу.

Сетка турнира здесь.

Rolex Monte-Carlo Masters

Монте-Карло, Монако

5 – 12 апреля 2026

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 6 309 095 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
результаты
Блин вроде вот только что новый год отмечали, а тут бац и уже грунтовой сезон начался.
Синнер может все мастерсы сезона играть, он на тренировках больше устает
Ответ Tun
Так тренировки по две в день, а на Мастерсах порой матч через день. Отдыхает.
Ответ на тайбрейке один мяч
Вывод - мастерсы нужны, чтоб растренировать Янника
Праймовый Даня вернулся. Мне кажется даже болбой сейчас и то лучше бы смотрелся вместо него. Давно не видел что один из теннистов просто перекидывал мяч и не делал ровным счетом ни одного усилия и выигрывал бы матч с двумя баранками. Последний раз на моей памяти так пиковал несравненный Бревнард Томич
Мы хотим всем рекордам наши громкие дать имена... .
Ответ sava k
И антирекордам тоже.
Меня все еще поражает, что Валек фактически из ниоткуда появился. И не пропал сразу в никуда. Держит марку. Валек легенда!
Даниил все еще умеет удивлять. Похоже, заключил сделку с дьяволом на два титула, и лимит исчерпан?
Ответ Olya B.
После Рима-23 и засухи на 2,5 года, я боюсь грунтовых титулов Медведева))
Пусть спокойненько сливает грунт и хорошо играет на траве и в Сша. Меня это устроит.
Ответ Антон Тимофеев
Опять Бублик его обойдет. У него ведь какие-то очки тут есть? Помню, что Монфиса проходил во втором круге.
По поводу слива как-то двояко. С одной стороны, не играл и нечего начинать, с другой- не хочешь, дай другим. Учитывая предыдущий матч, мне почему-то кажется, что это какой-то бунт
Соболезную всем,кто решил вдруг за этого товарища болеть)
Медвепут на грунте один из самых ожидаемых и смешных моментов сезона. Ни один стендап-комик так не развеселит))
Ответ Хозяин патриотов
Дело очевидно не в покрытии, чел просто вышел неготовым, вообще, почему так пусть с тренерами разбирается
Ладно болельщики, мне каажется это просто неуважение к сопернику. На месте Береттини на х.й послал бы вместо рукопожатия.
Ответ Sergey_800
Никогда ты не будешь на его месте...
Матч на века,матч который будут показывать всем ученикам как образцовый!!!
