Алькарас о жалобах команде в Майами: «Есть вещи, которые я говорю во время матча и о которых потом жалею – и это одна из них»

Карлос Алькарас прокомментировал слова, которые он сказал, проигрывая Себастьяну Корде в Майами.

Тогда первая ракетка мира заявил команде в начале второго сета: «Я больше не могу это сегодня терпеть. Я еду домой. В лучшем случае проиграю 3:6, 4:6 или 3:6, 5:7».

Алькарас действительно проиграл матч, но со счетом 3:6, 7:5, 4:6.

На пресс-конференции в Монте-Карло он поделился: «Конечно, есть вещи, которые я говорю во время матча и о которых потом жалею – и это одна из них. В конце концов, когда все идет не очень, когда ты пытаешься, а это не работает, все приходит в точку, где у тебя затуманены мысли и ты выпаливаешь что-то, что точно не стоило бы говорить. Но так случается, и надо на этом учиться».