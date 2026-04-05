  • Алькарас о жалобах команде в Майами: «Есть вещи, которые я говорю во время матча и о которых потом жалею – и это одна из них»
Алькарас о жалобах команде в Майами: «Есть вещи, которые я говорю во время матча и о которых потом жалею – и это одна из них»

Алькарас поделился тем, что жалеет о словах, сказанных во время матча в Майами.

Карлос Алькарас прокомментировал слова, которые он сказал, проигрывая Себастьяну Корде в Майами.

Тогда первая ракетка мира заявил команде в начале второго сета: «Я больше не могу это сегодня терпеть. Я еду домой. В лучшем случае проиграю 3:6, 4:6 или 3:6, 5:7».

Алькарас действительно проиграл матч, но со счетом 3:6, 7:5, 4:6.

На пресс-конференции в Монте-Карло он поделился: «Конечно, есть вещи, которые я говорю во время матча и о которых потом жалею – и это одна из них. В конце концов, когда все идет не очень, когда ты пытаешься, а это не работает, все приходит в точку, где у тебя затуманены мысли и ты выпаливаешь что-то, что точно не стоило бы говорить. Но так случается, и надо на этом учиться».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
4 комментария
Ты просто человек, Карлос, расслабься :) хотела написать, что даже на Солнце бывали пятна, но так и не вспомнила ни одного:)))
И тут я подумал, что некоторый Александр был бы отличным инфоцыганом. Ему пора бы создать свои курсы и сделать небольшую скидочку Карлосу
бублик научит, что надо говорить, когда не идет
Монте-Карло (ATP). Алькарас играет с Этчеверри, Вашеро встретится с Хуркачем, Синнер, Зверев, Бублик, Фонсека вышли в 1/4 финала, Рууд снялся
46 минут назадLive
Синнер о трехсетовике с Махачем: «Сегодня было немного тяжело – чувствовалась усталость. Важнее всего было как-то пройти дальше»
32 минуты назад
Бублик четвертый раз в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»
54 минуты назад
Линц (WTA). Самсонова играет с Таггер, Александрова встретится с Плишковой, Мирра Андреева, Остапенко вышли в 1/4 финала, Калинина снялась
56 минут назадLive
Векич впервые в сезоне вышла в четвертьфинал WTA и вернется в топ-100
сегодня, 13:59
Синнер вышел в 65-й четвертьфинал уровня ATP
сегодня, 13:29
Оже-Альяссим – первый канадец, вышедший в 1/4 финала на всех девяти «Мастерсах»
сегодня, 13:05
Махач прервал рекордную серию Синнера из 37 выигранных сетов подряд на «Мастерсах»
сегодня, 12:52
Соболенко снялась с турнира в Штутгарте из-за травмы
сегодня, 12:22
Зверев перед матчем с Фонсекой в Монте-Карло: «С радостью жду нашей первой встречи – он очень молодой талант с большим потенциалом»
сегодня, 12:04
Ко всем новостям
Последние новости
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Фелисиано Лопес: «Все теннисисты хотят потренироваться на «Бернабеу». Вы не представляете, сколько запросов мы получили»
1 апреля, 08:30
Лехечка о том, что хоккеист Ягр посетил финал «Мастерса» в Майами: «Он хороший друг семьи моей девушки»
30 марта, 11:58Фото
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
27 марта, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
26 марта, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
