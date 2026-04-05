Алькарас о Синнере: «Я был удивлен, что Янник после Индиан-Уэллс и Майами приехал на турнир в Монте-Карло»

Карлос Алькарас рассказал, что был удивлен решением Янника Синнера сыграть на «Мастерсе» в Монте-Карло. Напомним, это единственный необязательный турнир этой категории.

Ранее Синнер выиграл «Солнечный дубль» – «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами. Алькарас уступил в Майами в третьем круге.

«У меня было несколько дней в Майами из-за проблем с рейсом – я не мог вернуться домой. Потом я провел пару дней дома. В целом это заняло четыре-пять дней, а затем я вернулся к тренировкам и подготовке на корте. Понемногу возвращался к скольжению, пониманию игры на грунте. И вот мы здесь – я провел несколько отличных тренировок и готов сыграть.

Честно говоря, я был удивлен, что Янник после Индиан-Уэллс и Майами и всего, что было до, приехал на турнир в Монте-Карло. Но это, очевидно, говорит о его отличной физической форме, в которой он находится. Значит, у него есть такая возможность.

Надеюсь, мы сможем сыграть в Монте-Карло. В этом году мы еще не играли – надеюсь, мы встретимся во время грунтовой части этого сезона», – сказал испанец на пресс-конференции.

Алькарас или Синнер: кто будет первой ракеткой мира к «Ролан Гаррос»?

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Получается,Синнер заставил Алькараса играть турнир ,который он не хотел играть)
Тест турнир для Синнера перед главным турниром на грунте , все таки хочет карьерный шлем а главного соперника надо побеждать как то
Монте-Карло (ATP). Алькарас играет с Этчеверри, Вашеро встретится с Хуркачем, Синнер, Зверев, Бублик, Фонсека вышли в 1/4 финала, Рууд снялся
Синнер о трехсетовике с Махачем: «Сегодня было немного тяжело – чувствовалась усталость. Важнее всего было как-то пройти дальше»
Бублик четвертый раз в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»
Линц (WTA). Самсонова играет с Таггер, Александрова встретится с Плишковой, Мирра Андреева, Остапенко вышли в 1/4 финала, Калинина снялась
Векич впервые в сезоне вышла в четвертьфинал WTA и вернется в топ-100
Синнер вышел в 65-й четвертьфинал уровня ATP
Оже-Альяссим – первый канадец, вышедший в 1/4 финала на всех девяти «Мастерсах»
Махач прервал рекордную серию Синнера из 37 выигранных сетов подряд на «Мастерсах»
Соболенко снялась с турнира в Штутгарте из-за травмы
Зверев перед матчем с Фонсекой в Монте-Карло: «С радостью жду нашей первой встречи – он очень молодой талант с большим потенциалом»
