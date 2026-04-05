Алькарас о Синнере: «Я был удивлен, что Янник после Индиан-Уэллс и Майами приехал на турнир в Монте-Карло»

Алькарас о Синнере: я был удивлен, что Янник приехал играть в Монте-Карло.

Карлос Алькарас рассказал, что был удивлен решением Янника Синнера сыграть на «Мастерсе» в Монте-Карло. Напомним, это единственный необязательный турнир этой категории.

Ранее Синнер выиграл «Солнечный дубль» – «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами. Алькарас уступил в Майами в третьем круге.

«У меня было несколько дней в Майами из-за проблем с рейсом – я не мог вернуться домой. Потом я провел пару дней дома. В целом это заняло четыре-пять дней, а затем я вернулся к тренировкам и подготовке на корте. Понемногу возвращался к скольжению, пониманию игры на грунте. И вот мы здесь – я провел несколько отличных тренировок и готов сыграть.

Честно говоря, я был удивлен, что Янник после Индиан-Уэллс и Майами и всего, что было до, приехал на турнир в Монте-Карло. Но это, очевидно, говорит о его отличной физической форме, в которой он находится. Значит, у него есть такая возможность.

Надеюсь, мы сможем сыграть в Монте-Карло. В этом году мы еще не играли – надеюсь, мы встретимся во время грунтовой части этого сезона», – сказал испанец на пресс-конференции.

