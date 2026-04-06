Хьюстон (ATP). Пол отыграл три матчбола у Бурручаги и взял пятый титул в карьере
Пол стал чемпионом турнира ATP 250 в Хьюстоне.
Томми Пол обыграл Романа Андреса Бурручагу в финале турнира в Хьюстоне.
Американец отыграл три матчбола на подаче при счете 3:5 в решающем сете, а в следующем гейме отыграл подачу на матч.
Для Пола этот трофей стал пятым в карьере. Теперь у него есть титулы на всех покрытиях.
Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship
Хьюстон, США
30 марта – 5 апреля 2026
ATP 250
Призовой фонд – 700 045 долларов
Открытые корты, грунт
Финал
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Грунт время всяких аргентинских днарей, в июне про них опять на год забудут
Грунт время всяких аргентинских днарей, в июне про них опять на год забудут
Бурручага так то король челленджеров, не думаю что про него скоро забудут
Какая злая буручага бегает
Томми ган пока что не очень похож на гостепреимного хозяина )
Пол легенда, гаси этого арга
Пол легенда, гаси этого арга
Арг - сын легенды! А Пол - пока пустое место...
Молодец Пол, всё таки собрался в конце матча.
На самом деле если пересмотреть последние геймы то Томми там озверел и не хотел проигрывать
