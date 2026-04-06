Хьюстон (ATP). Пол отыграл три матчбола у Бурручаги и взял пятый титул в карьере

Пол стал чемпионом турнира ATP 250 в Хьюстоне.

Томми Пол обыграл Романа Андреса Бурручагу в финале турнира в Хьюстоне.

Американец отыграл три матчбола на подаче при счете 3:5 в решающем сете, а в следующем гейме отыграл подачу на матч.

Для Пола этот трофей стал пятым в карьере. Теперь у него есть титулы на всех покрытиях.

Сетка турнира здесь .

Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship

Хьюстон, США

30 марта – 5 апреля 2026

ATP 250

Призовой фонд – 700 045 долларов

Открытые корты, грунт

Финал