Фриц расстался с девушкой (Шапиро)
Восьмая ракетка мира Тэйлор Фриц и его девушка Морган Риддл расстались, как сообщает журналист Крейг Шапиро.
Фриц и Риддл начали встречаться в 2020-м.
Риддл – инфлюенсер, в основном контент ее блога строится на том, что она сопровождает Фрица на турнирах и показывает жизнь девушки теннисиста.
Девушка Фрица правда заработала за Australian Open больше него?
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @shaptennispod
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Довольно гармонично смотрелись, в чем причина...
Бб даже включили в свое бинго на сезон "Риддл и Фритц поженятся"
На девушке, старшей лет на 10)
Да, несомненно Моргоша немало подняла свои подписки и активы в том числе и на Брендированном Фрице.
Уже сватают здесь. Но Рыбонька и Тейлориус вместе нет, это два минуса, обоим нужны "плюсы".
Тейлору забыть "о бабах", сосредоточиться на восстановлении и подойти к травяному отрезку в оптимуме.
*И скорее не просто из селебрити для Фрица идеальная невеста/жена , но какая-нибудь в меру экзальтированная и эмоциональная звездочка с театральных подмостков и голливудских площадок.)