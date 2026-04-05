Пегула выиграла турнир в Чарлстоне второй год подряд

Джессика Пегула защитила титул пятисотника в Чарлстоне. Американка разгромила в финале 89-ю ракетку мира Юлию Стародубцеву со счетом 6:1, 6:2. Американка выиграла 16 последних встреч с соперницами не из топ-50.

Пегула впервые за эту неделю выиграла матч в двух сетах.

Это 11-й титул в карьере Пегулы, четвертый – уровня WTA 500.

Американка выиграла 24-й матч в сезоне и теперь лидирует в туре по количеству побед за 2026-й, обойдя Арину Соболенко.