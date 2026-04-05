«Пора снова запачкать носки». Алькарас – о начале грунтового сезона

Алькарас перед «Мастерсом» в Монте-Карло: я не думаю о защите титула.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас рад началу грунтового сезона.

«Без сомнений, [грунт] – это одно из лучших покрытий. Я скучаю по грунту каждый раз, когда у нас заканчивается этот отрезок сезона. Я очень по нему скучаю. Прошло много времени с тех пор, как я последний раз играл на грунте – кажется, будто целая вечность».

Первые тренировки я проводил, чтобы войти в ритм, чтобы сказать себе: «Ладно, пора снова запачкать носки». Честно говоря, это невероятное ощущение – снова оказаться на грунте», – сказал он на пресс-конференции в Монте-Карло.

Алькарас также прокомментировал то, что он в Монако он будет защищать титул.

«Это новый год, новые ощущения, есть новые моменты, в которых нужно прибавлять, и новые вещи, о которых я думаю во время тренировок и матчей. Я постараюсь подготовиться к первому матчу и к этой неделе как можно лучше. Я не думаю о защите титула. Тут дело в том, как я себя чувствую – и сейчас я просто стараюсь, чтобы у меня были хорошие ощущения».

В первом матче испанец встретится со Стэном Вавринкой или Себастьяном Баесом.

Алькарас или Синнер: кто будет первой ракеткой мира к «Ролан Гаррос»?

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Punto de Break
Монте-Карло (ATP). Алькарас играет с Этчеверри, Вашеро встретится с Хуркачем, Синнер, Зверев, Бублик, Фонсека вышли в 1/4 финала, Рууд снялся
46 минут назадLive
Синнер о трехсетовике с Махачем: «Сегодня было немного тяжело – чувствовалась усталость. Важнее всего было как-то пройти дальше»
32 минуты назад
Бублик четвертый раз в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»
54 минуты назад
Линц (WTA). Самсонова играет с Таггер, Александрова встретится с Плишковой, Мирра Андреева, Остапенко вышли в 1/4 финала, Калинина снялась
56 минут назадLive
Векич впервые в сезоне вышла в четвертьфинал WTA и вернется в топ-100
сегодня, 13:59
Синнер вышел в 65-й четвертьфинал уровня ATP
сегодня, 13:29
Оже-Альяссим – первый канадец, вышедший в 1/4 финала на всех девяти «Мастерсах»
сегодня, 13:05
Махач прервал рекордную серию Синнера из 37 выигранных сетов подряд на «Мастерсах»
сегодня, 12:52
Соболенко снялась с турнира в Штутгарте из-за травмы
сегодня, 12:22
Зверев перед матчем с Фонсекой в Монте-Карло: «С радостью жду нашей первой встречи – он очень молодой талант с большим потенциалом»
сегодня, 12:04
Ко всем новостям
Последние новости
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Фелисиано Лопес: «Все теннисисты хотят потренироваться на «Бернабеу». Вы не представляете, сколько запросов мы получили»
1 апреля, 08:30
Лехечка о том, что хоккеист Ягр посетил финал «Мастерса» в Майами: «Он хороший друг семьи моей девушки»
30 марта, 11:58Фото
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
27 марта, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
26 марта, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
