«Пора снова запачкать носки». Алькарас – о начале грунтового сезона

Алькарас перед «Мастерсом» в Монте-Карло: я не думаю о защите титула.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас рад началу грунтового сезона.

«Без сомнений, [грунт] – это одно из лучших покрытий. Я скучаю по грунту каждый раз, когда у нас заканчивается этот отрезок сезона. Я очень по нему скучаю. Прошло много времени с тех пор, как я последний раз играл на грунте – кажется, будто целая вечность».

Первые тренировки я проводил, чтобы войти в ритм, чтобы сказать себе: «Ладно, пора снова запачкать носки». Честно говоря, это невероятное ощущение – снова оказаться на грунте», – сказал он на пресс-конференции в Монте-Карло.

Алькарас также прокомментировал то, что он в Монако он будет защищать титул.

«Это новый год, новые ощущения, есть новые моменты, в которых нужно прибавлять, и новые вещи, о которых я думаю во время тренировок и матчей. Я постараюсь подготовиться к первому матчу и к этой неделе как можно лучше. Я не думаю о защите титула. Тут дело в том, как я себя чувствую – и сейчас я просто стараюсь, чтобы у меня были хорошие ощущения».

В первом матче испанец встретится со Стэном Вавринкой или Себастьяном Баесом.

