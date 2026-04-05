39-летний Монфис обыграл соперника из топ-30 впервые за 9 месяцев
Гаэль Монфис вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв 30-ю ракетку мира Тэллона Грикспора со счетом 6:7(7), 6:1, 6:4. Встреча длилась 2 часа 15 минут.
Монфис впервые с «Уимблдона»-2025 выиграл у соперника из топ-30. Это также его вторая победа над игроком из тридцатки сильнейших с марта прошлого года.
39-летний француз стал вторым по возрасту победителем матча на «Мастерсах» после Иво Карловича. Помимо этого, Монфис – самый возрастной победитель встречи на турнире в Монако с 1973 года.
Дальше Монфис сыграет с Александром Бубликом.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
В этой новости сразу вспоминается позор Рублева, который слил умирающему голландцу в 2 сетах недавно. Монфис парадоксален.
В этой новости сразу вспоминается позор Рублева, который слил умирающему голландцу в 2 сетах недавно. Монфис парадоксален.
Не думаю, что Рублёв считает это позором, так как уважает голландца. Так же, как уважает всех проигравших ему соперников, когда он, умирающий, выиграл свой мастерс
Не думаю, что Рублёв считает это позором, так как уважает голландца. Так же, как уважает всех проигравших ему соперников, когда он, умирающий, выиграл свой мастерс
Теннисный корт - это гладиаторская арена. Здесь на кону либо слава, либо позор.
Это просто издевательство, зачем выставлять монфисов ,вавринок ,чиличив ,манаринов итд ,что можно от них ожидать их время ушло.
