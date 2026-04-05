39-летний Монфис обыграл соперника из топ-30 впервые за 9 месяцев

Гаэль Монфис вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв 30-ю ракетку мира Тэллона Грикспора со счетом 6:7(7), 6:1, 6:4. Встреча длилась 2 часа 15 минут.

Монфис впервые с «Уимблдона»-2025 выиграл у соперника из топ-30. Это также его вторая победа над игроком из тридцатки сильнейших с марта прошлого года.

39-летний француз стал вторым по возрасту победителем матча на «Мастерсах» после Иво Карловича. Помимо этого, Монфис – самый возрастной победитель встречи на турнире в Монако с 1973 года.

Дальше Монфис сыграет с Александром Бубликом.