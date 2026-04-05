Чарлстон (WTA). Финал. Пегула победила Стародубцеву
В Чарлстоне прошел финал турнира WTA 500.
Джессика Пегула победила Юлию Стародубцеву в финале в Чарлстоне.
Credit One Charleston Open
Чарлстон, США
30 марта – 5 апреля 2026
WTA 500
Призовой фонд – 2 300 000 долларов
Открытые корты, грунт
Финал
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Не престало Джессике с ноунеймами еще трехсетовики играть!
Пегулу с вторым титулом в сезоне
Джесс молодец, держит уровень несмотря на уже не самый молодой возраст, еще один сезон проведет в 10ке
Финал определенно был с Йович, которой не повезло с сеткой. Как Кис умудрилась слить в полу-финале ?!
А почему именно с Йович, а не со Шнайдер, Путинцевой и итальянкой? У Пегулы здесь везде кроме финала проблемы были так-то, так что это не очевидно.
Годнота
Старая, добрая тетя Джес всех расставила по местам.
Шакалит 🤣🤭
Но Юля тоде молодец.
