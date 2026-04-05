Богота (WTA). Бузкова взяла третий титул в карьере

Бузкова стала чемпионкой турнира WTA 250 в Боготе.

Мари Бузкова обыграла Панну Удварди в финале турнира в Боготе. Для чешки этот титул стал третьим в карьере.

Copa Colsanitas Zurich presentado por VISA

Богота, Колумбия

30 марта – 5 апреля 2026

WTA 250

Призовой фонд – 283 347 долларов

Открытые корты, грунт

Финал