19-летний Ходар впервые выиграл титул ATP

19-летний Рафаэль Ходар взял дебютный титул, выиграв турнир ATP 250 в Марракеше. В финале за 1 час 8 минут он обыграл Марко Трунжеллити – 6:3, 6:2.

Для испанца это был первый финал турнира ATP. Среди игроков, родившихся в 2006-м или позже, только Жоао Фонсека выиграл трофей на уровне основного тура раньше Ходара.

На следующей неделе испанец дебютирует в топ-60 и станет 57-й или 58-й ракеткой мира. Ранее его личным рекордом была 89-я строчка.