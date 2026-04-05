Тиафу, Мпетши Перрикар и Майхржак снялись с «Мастерса» в Монте-Карло

Фрэнсис Тиафу снялся с «Мастерса» в Монте-Карло по травме спины.

57-я ракетка мира Джованни Мпетши Перрикар также не сыграет на турнире из-за повреждения правого запястья. Камиль Майхржак отказался из-за травмы правого колена.

В сетку как лаки-лузеры попали Итан Куинн, Маттео Арнальди и Роберто Баутиста-Агут.