Марракеш (ATP). Финал. Ходар победил Трунжеллити
В Марракеше завершился финал турнира ATP 250.
Рафаэль Ходар победил Марко Трунжеллити в финале в Марракеше.
Grand Prix Hassan II
Марракеш, Марокко
30 марта – 5 апреля 2026
ATP 250
Призовой фонд – 612 620 евро
Открытые корты, грунт
Финал
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Парень очень талантливый. С первого взгляда было видно.