Навоне выиграл дебютный титул
Мариано Навоне победил квалифаера и 136-ю ракетку мира в финале ATP 250 в Бухаресте. Матч закончился со счетом 6:2, 4:6, 7:5.
25-летний аргентинец взял первый трофей в карьере на уровне ATP. Ранее он проиграл два финала: в Рио и также в Бухаресте в 2024-м.
На следующей неделе Навоне вернется в топ-50. Он прибавит 18 позиций и станет 42-й ракеткой мира.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Конгратс Хозяина
Конгратс Хозяина
Спасибо😌
Спасибо😌
Присоединяюсь к поздравлениям, всё не зря)
Капец ему 25 ?!) я думал ему 40
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем