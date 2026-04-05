Навоне выиграл дебютный титул

Мариано Навоне победил квалифаера и 136-ю ракетку мира в финале ATP 250 в Бухаресте. Матч закончился со счетом 6:2, 4:6, 7:5.

25-летний аргентинец взял первый трофей в карьере на уровне ATP. Ранее он проиграл два финала: в Рио и также в Бухаресте в 2024-м.

На следующей неделе Навоне вернется в топ-50. Он прибавит 18 позиций и станет 42-й ракеткой мира.