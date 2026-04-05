Нисикори опроверг то, что он завершит карьеру на «Челленджере» в Сарасоте
Кеи Нисикори опроверг информацию о том, что его последним турниром в карьере станет «Челленджер» в Сарасоте.
Ранее о том, что японец завершит карьеру на этом турнире, заявляло издание Sarasota Herald-Tribune со ссылкой на слова директора турнира.
«Привет всем. Вокруг много ложной информации. Да, я играю на «Челленджере» в Сарасоте, и нет, я не завершаю карьеру на этой неделе. В скором времени я сообщу информацию по этой теме. Спасибо. 🙏», – написал японец.
Нисикори 36 лет. Сейчас финалист US Open-2014 занимает 417-ю строчку рейтинга.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @keinishikori
1 комментарий
В Токио осенью завершит, наверное. Было бы логично!
