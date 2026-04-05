Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне

Янник Синнер и Зизу Бергс вышли во второй круг парного «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Каспера Рууда и Томаша Махача со счетом 6:4, 7:5.

После победы итальянец и бельгиец повторили празднование Ромелу Лукаку и Кевина де Брюйне. Футболисты отмечали так голы сборной Бельгии.

