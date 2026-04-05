Циципас пошутил о работе с отцом: «Я плачу ему десертами»

Циципас о работе с отцом: сейчас у нас все довольно хорошо.

Стефанос Циципас рассказал о работе с отцом. В 2024-м они прекратили сотрудничество, но в прошлом году Апостолос вернулся на роль тренера.

«Я плачу ему десертами», – пошутил Стефанос во время интервью, когда в ресторане им предлагали торты. Апостолос после этого добавил: «Это мой грех. Еще один».

Стефанос рассказал: «Было тяжело [увольнять его в 2024 году], но мне было нужно это пространство. Это был выбор ради выживания в туре. Когда я был моложе, я просто тихо следовал за ним. Меня все устраивало. Но в какой-то момент я вырос, у меня появились свои мысли и идеи. Сейчас я чувствую, что мне нужно быть более инициативным. Я стал более зрелым и хочу брать ответственность за себя. Это эмоциональное [воссоединение], и мы пытаемся перенастроиться, сделать так, чтобы все работало и я получал удовольствие от игры, которую мы оба любим. Иногда это может создавать напряжение, но сейчас у нас все довольно хорошо».





