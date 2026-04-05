  • Пегула после того, как вышла в финал в Чарлстоне, проведя 4 трехсетовика: «Может быть, у меня девять жизней, как у кошки»
Пегула после того, как вышла в финал в Чарлстоне, проведя 4 трехсетовика: «Может быть, у меня девять жизней, как у кошки»

Пегула о трехсетовиках: может быть, у меня девять жизней, как у кошки.

Джессика Пегула прокомментировала выход в финал на турнире в Чарлстоне. Американка обыграла Иву Йович со счетом 6:4, 5:7, 6:3.

После полуфинала Крис Эверт написала в твиттере: «После того как я наблюдала за Пегулой на этой неделе в Чарльстоне, я уверена, что у нее магические способности…»

Все матчи на этом турнире Пегула выиграла в трех сетах.

«Думаю, на этой неделе моя суперсила, может быть, в выносливости и силе духа. Не знаю, что это конкретно, но это большой комплимент от Крисси.

Может быть, еще у меня девять жизней, как у кошки. Я слышала такое несколько раз. Честно говоря, я больше чувствую себя как кошка, чем как обладатель суперсилы. Вероятно, мне просто немного везет».

В финале Пегула сыграет с Юлией Стародубцевой.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis.com
Джессика Пегула
Крис Эверт
Но поскольку ты всë же не кошка, вывод напрашивается только один - а может ты допингистка?
Синнер о трехсетовике с Махачем: «Сегодня было немного тяжело – чувствовалась усталость. Важнее всего было как-то пройти дальше»
30 минут назад
Монте-Карло (ATP). Алькарас играет с Этчеверри, Вашеро встретится с Хуркачем, Синнер, Зверев, Бублик, Фонсека вышли в 1/4 финала, Рууд снялся
44 минуты назадLive
Бублик четвертый раз в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»
52 минуты назад
Линц (WTA). Самсонова играет с Таггер, Александрова встретится с Плишковой, Мирра Андреева, Остапенко вышли в 1/4 финала, Калинина снялась
54 минуты назадLive
Векич впервые в сезоне вышла в четвертьфинал WTA и вернется в топ-100
сегодня, 13:59
Синнер вышел в 65-й четвертьфинал уровня ATP
сегодня, 13:29
Оже-Альяссим – первый канадец, вышедший в 1/4 финала на всех девяти «Мастерсах»
сегодня, 13:05
Махач прервал рекордную серию Синнера из 37 выигранных сетов подряд на «Мастерсах»
сегодня, 12:52
Соболенко снялась с турнира в Штутгарте из-за травмы
сегодня, 12:22
Зверев перед матчем с Фонсекой в Монте-Карло: «С радостью жду нашей первой встречи – он очень молодой талант с большим потенциалом»
сегодня, 12:04
Ко всем новостям
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Фелисиано Лопес: «Все теннисисты хотят потренироваться на «Бернабеу». Вы не представляете, сколько запросов мы получили»
1 апреля, 08:30
Лехечка о том, что хоккеист Ягр посетил финал «Мастерса» в Майами: «Он хороший друг семьи моей девушки»
30 марта, 11:58Фото
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
27 марта, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
26 марта, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
