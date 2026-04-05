Пегула после того, как вышла в финал в Чарлстоне, проведя 4 трехсетовика: «Может быть, у меня девять жизней, как у кошки»
Джессика Пегула прокомментировала выход в финал на турнире в Чарлстоне. Американка обыграла Иву Йович со счетом 6:4, 5:7, 6:3.
После полуфинала Крис Эверт написала в твиттере: «После того как я наблюдала за Пегулой на этой неделе в Чарльстоне, я уверена, что у нее магические способности…»
Все матчи на этом турнире Пегула выиграла в трех сетах.
«Думаю, на этой неделе моя суперсила, может быть, в выносливости и силе духа. Не знаю, что это конкретно, но это большой комплимент от Крисси.
Может быть, еще у меня девять жизней, как у кошки. Я слышала такое несколько раз. Честно говоря, я больше чувствую себя как кошка, чем как обладатель суперсилы. Вероятно, мне просто немного везет».
В финале Пегула сыграет с Юлией Стародубцевой.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis.com
Но поскольку ты всë же не кошка, вывод напрашивается только один - а может ты допингистка?
