Пегула после того, как вышла в финал в Чарлстоне, проведя 4 трехсетовика: «Может быть, у меня девять жизней, как у кошки»

Пегула о трехсетовиках: может быть, у меня девять жизней, как у кошки.

Джессика Пегула прокомментировала выход в финал на турнире в Чарлстоне. Американка обыграла Иву Йович со счетом 6:4, 5:7, 6:3.

После полуфинала Крис Эверт написала в твиттере: «После того как я наблюдала за Пегулой на этой неделе в Чарльстоне, я уверена, что у нее магические способности…»

Все матчи на этом турнире Пегула выиграла в трех сетах.

«Думаю, на этой неделе моя суперсила, может быть, в выносливости и силе духа. Не знаю, что это конкретно, но это большой комплимент от Крисси.

Может быть, еще у меня девять жизней, как у кошки. Я слышала такое несколько раз. Честно говоря, я больше чувствую себя как кошка, чем как обладатель суперсилы. Вероятно, мне просто немного везет».

В финале Пегула сыграет с Юлией Стародубцевой.