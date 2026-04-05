Медведев об ожиданиях от грунтового сезона: «Если выйду в четвертьфинал «Ролан Гаррос», точно буду им доволен»

Даниил Медведев поделился настроем на грунтовый сезон перед началом «Мастерса» в Монте-Карло.

– Как бы ты оценил первые три месяца сезона?

– Мне кажется, в глобальном смысле все было отлично. При этом, когда я смотрю на результаты в Дубае, в Индиан-Уэллс и на тот теннис, который я показывал, понимаю, что хотелось бы играть еще лучше в те моменты, где я не смог его показать. Но это спорт, это теннис. Все зависит от стольких разных деталей – их, может быть, не знают и люди, и я сам. Поэтому в любом случае рад, что удалось иногда показывать свой лучший теннис. Надеюсь, что смогу продолжить это делать дальше.

– Насколько ценна при переходе на грунт уверенность, которую ты приобрел на харде?

– Наверняка она в какой-то степени имеет значение, но я думаю, если честно, что все-таки не слишком. Если брать прошлый сезон, то хоть у меня не было там победы на грунте, но сам сезон был очень неплохим. А хардовый до и после был ужасным.

Поэтому я думаю, что для меня хард и грунт – это совершенно разные вещи. То есть все, что было до этого и все, что будет после, не имеет никакого значения. Такой отдельный сезон. Поэтому я не думаю, что очень сильно мне поможет уверенность, набранная до этого на хардовых турнирах. Но если вдруг она поможет, то супер.

– Первый сезон на грунте с новыми тренерами. Они сделали что-то новое для тебя, особенно в отношении этого покрытия?

– Нет. Если уж быть честным, я считаю, что все равно за последние годы я научился лучше играть на грунте, лучше понимать игру. Поэтому я не думаю, что кто-либо в мире сможет мне сказать какую-то вещь про игру на грунте, а я отвечу: «Вау, ну как же до этого я этого не знал». И все, выигрываю как Рафа все титулы «Ролан Гаррос» (улыбается). Просто работаем, стараемся искать какие-то, где-то тактические пути, где-то технические. Посмотрим, как это сложится.



– Что должно произойти, чтобы ты был доволен своим сезоном на грунте?

– Наверное, если где-то в полуфинал выйду. Обычно я играю четыре турнира – это Монте-Карло, Мадрид, Рим, «Ролан Гаррос». Если где-то я выйду в полуфинал, это уже очень хороший результат.

Конечно, хочется стабильности. В прошлом году, в принципе, был очень стабильный грунтовый сезон до «Ролан Гаррос» – а там тяжелый матч был, и я вылетел в первом круге. Поэтому, наверное, если выйду в четвертьфинал «Ролан Гаррос», точно буду доволен. И даже, наверное, и неважно, что произошло до (улыбается), – поделился россиянин с «Больше!».