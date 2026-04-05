Медведев об ожиданиях от грунтового сезона: «Если выйду в четвертьфинал «Ролан Гаррос», точно буду им доволен»

Медведев рассказал, в каком случае будет доволен грунтовым сезоном в этом году.

Даниил Медведев поделился настроем на грунтовый сезон перед началом «Мастерса» в Монте-Карло.

– Как бы ты оценил первые три месяца сезона?

– Мне кажется, в глобальном смысле все было отлично. При этом, когда я смотрю на результаты в Дубае, в Индиан-Уэллс и на тот теннис, который я показывал, понимаю, что хотелось бы играть еще лучше в те моменты, где я не смог его показать. Но это спорт, это теннис. Все зависит от стольких разных деталей – их, может быть, не знают и люди, и я сам. Поэтому в любом случае рад, что удалось иногда показывать свой лучший теннис. Надеюсь, что смогу продолжить это делать дальше.

– Насколько ценна при переходе на грунт уверенность, которую ты приобрел на харде?

– Наверняка она в какой-то степени имеет значение, но я думаю, если честно, что все-таки не слишком. Если брать прошлый сезон, то хоть у меня не было там победы на грунте, но сам сезон был очень неплохим. А хардовый до и после был ужасным.

Поэтому я думаю, что для меня хард и грунт – это совершенно разные вещи. То есть все, что было до этого и все, что будет после, не имеет никакого значения. Такой отдельный сезон. Поэтому я не думаю, что очень сильно мне поможет уверенность, набранная до этого на хардовых турнирах. Но если вдруг она поможет, то супер.

– Первый сезон на грунте с новыми тренерами. Они сделали что-то новое для тебя, особенно в отношении этого покрытия?

– Нет. Если уж быть честным, я считаю, что все равно за последние годы я научился лучше играть на грунте, лучше понимать игру. Поэтому я не думаю, что кто-либо в мире сможет мне сказать какую-то вещь про игру на грунте, а я отвечу: «Вау, ну как же до этого я этого не знал». И все, выигрываю как Рафа все титулы «Ролан Гаррос» (улыбается). Просто работаем, стараемся искать какие-то, где-то тактические пути, где-то технические. Посмотрим, как это сложится.

– Что должно произойти, чтобы ты был доволен своим сезоном на грунте?

– Наверное, если где-то в полуфинал выйду. Обычно я играю четыре турнира – это Монте-Карло, Мадрид, Рим, «Ролан Гаррос». Если где-то я выйду в полуфинал, это уже очень хороший результат.

Конечно, хочется стабильности. В прошлом году, в принципе, был очень стабильный грунтовый сезон до «Ролан Гаррос» – а там тяжелый матч был, и я вылетел в первом круге. Поэтому, наверное, если выйду в четвертьфинал «Ролан Гаррос», точно буду доволен. И даже, наверное, и неважно, что произошло до (улыбается), – поделился россиянин с «Больше!».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Больше!
Пройти бы первый круг РГ, уже было бы хорошо 😪
Синнер о трехсетовике с Махачем: «Сегодня было немного тяжело – чувствовалась усталость. Важнее всего было как-то пройти дальше»
30 минут назад
Монте-Карло (ATP). Алькарас играет с Этчеверри, Вашеро встретится с Хуркачем, Синнер, Зверев, Бублик, Фонсека вышли в 1/4 финала, Рууд снялся
44 минуты назадLive
Бублик четвертый раз в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»
52 минуты назад
Линц (WTA). Самсонова играет с Таггер, Александрова встретится с Плишковой, Мирра Андреева, Остапенко вышли в 1/4 финала, Калинина снялась
54 минуты назадLive
Векич впервые в сезоне вышла в четвертьфинал WTA и вернется в топ-100
сегодня, 13:59
Синнер вышел в 65-й четвертьфинал уровня ATP
сегодня, 13:29
Оже-Альяссим – первый канадец, вышедший в 1/4 финала на всех девяти «Мастерсах»
сегодня, 13:05
Махач прервал рекордную серию Синнера из 37 выигранных сетов подряд на «Мастерсах»
сегодня, 12:52
Соболенко снялась с турнира в Штутгарте из-за травмы
сегодня, 12:22
Зверев перед матчем с Фонсекой в Монте-Карло: «С радостью жду нашей первой встречи – он очень молодой талант с большим потенциалом»
сегодня, 12:04
Ко всем новостям
Последние новости
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Фелисиано Лопес: «Все теннисисты хотят потренироваться на «Бернабеу». Вы не представляете, сколько запросов мы получили»
1 апреля, 08:30
Лехечка о том, что хоккеист Ягр посетил финал «Мастерса» в Майами: «Он хороший друг семьи моей девушки»
30 марта, 11:58Фото
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
27 марта, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
26 марта, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
