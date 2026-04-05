Сервара о прекращении работы с Басаваредди: «Есть важный фактор, объясняющий это решение»

Сервара объявил, что больше не будет тренировать Басаваредди.

Жиль Сервара объявил о том, что он больше не будет работать с Нишешом Басаваредди. Экс-тренер Даниила Медведева вошел в команду 193-й ракетки мира в декабре прошлого года.

«Нишеш, мне было жаль принимать решение о завершении сотрудничества. Я не имею в виду ничего плохого, у меня нет претензий, просто есть важный фактор, объясняющий это решение.

Несмотря на это, я желаю тебе продолжать расти и прибавлять в твоей карьере – я уверен, что у тебя получится.

Крис [Келлер], мой напарник. 

Спасибо за твой профессионализм и нашу совместную работу.

К сожалению, она была недолгой, но в отношениях бывают вещи, которые невозможно контролировать», – написал француз.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @gillescervara
И что случилось? Есть информация?
Наверное понял что из индийского теннисиста никогда ничего хорошего не получится
Бхопал.
Басаваредди: "знаешь чувство, будто забуксовал (за бок совал)?"
"Я не имею в виду ничего плохого, у меня нет претензий, просто есть важный фактор, объясняющий это решение. Тренер нужен профессиональному игроку в теннис, а тебе надо рикшей работать, а не в теннис играть ☝️🤣"
