Сервара о прекращении работы с Басаваредди: «Есть важный фактор, объясняющий это решение»

Сервара объявил, что больше не будет тренировать Басаваредди.

Жиль Сервара объявил о том, что он больше не будет работать с Нишешом Басаваредди. Экс-тренер Даниила Медведева вошел в команду 193-й ракетки мира в декабре прошлого года.

«Нишеш, мне было жаль принимать решение о завершении сотрудничества. Я не имею в виду ничего плохого, у меня нет претензий, просто есть важный фактор, объясняющий это решение.

Несмотря на это, я желаю тебе продолжать расти и прибавлять в твоей карьере – я уверен, что у тебя получится.

Крис [Келлер], мой напарник.

Спасибо за твой профессионализм и нашу совместную работу.

К сожалению, она была недолгой, но в отношениях бывают вещи, которые невозможно контролировать», – написал француз.