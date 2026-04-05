  Бадоса под видео, где Циципас говорит, что «в отношениях с теннисисткой всегда есть соревнование»: «🤣🤣🤣🤣»
10

Бадоса под видео, где Циципас говорит, что «в отношениях с теннисисткой всегда есть соревнование»: «🤣🤣🤣🤣»

Бадоса посмеялась в комментариях под видео, где Циципас отвечает на вопросы.

Стефанос Циципас ответил на вопросы Tennis Legend.

– Девушка-теннисистка или девушка, которая не играет в теннис?

– Второе.

– Почему?

– Поверь мне, даже если ты не хочешь признавать, что между вами есть соревнование, оно все равно всегда есть.

– Каким был твой последней поисковой запрос в ChatGPT?

– Это было что-то вроде... О, я вспомнил: «При скольких градусах кипит вода или образуется пар?»

– При 100 градусах по Цельсию же?

– Да. Я был не уверен, при 100 или при 90.

– На сколько баллов из 10 ты бы оценил свою любовь к грунту?

– Если бы плохих отскоков не существовало, на 9.

– Ушел бы ты из тенниса за 100 миллионов долларов?

– Теннис может купить счастье, а счастье – деньги. Так что я бы не ушел.

В комментариях под этим видео Паула Бадоса написала: «🤣🤣🤣🤣».

Напомним, Циципас и Бадоса встречались в 2023-2025-м. 

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @tennislegend
Это в каком-то анекдоте есть, что перепутали цифры прямого угла и точку кипения воды

Что-то подобное.

Старшина: Вода кипит при 90 градусах.
Рядовой Иванов: Тов. старшина, при 100 градусах! Старшина: Два наряда! Повторяю: при 90!
Иванов: Да хоть пять нарядов — всё равно при 100!
(Старшина уходит в коридор, шуршит книжкой, возвращается)
Старшина: Виноват, бойцы. 90 градусов — это прямой угол, а прямой угол в воде не кипит
Философ который не знает при скольки градусах вода кипит 🤣 думаю именно над этим смеялась Бадоса
Философ который не знает при скольки градусах вода кипит 🤣 думаю именно над этим смеялась Бадоса
При 90 градусах вода тоже кипит. В горах, при низком давлении )
Философ который не знает при скольки градусах вода кипит 🤣 думаю именно над этим смеялась Бадоса
Думаю здесь всё тоньше.Ставя смайлики под видео она показывает что Циципас ей не безразличен.Это завуалированный намёк на восстановление отношений.
Вода может кипеть и при 70 градусах по Цельсию
Не всегда стоит доверяться Джипити...
Вода может кипеть и при 70 градусах по Цельсию Не всегда стоит доверяться Джипити...
Он не горец, откуда ему знать.)
Что Иванишевич, что Бадоса теперь не отпустят Стефаноса. Будут следовать по пятам и комментить, комментить…
Видимо Бадоса гнобила его, что она круче выступает😆😆
Рекомендуем
Главные новости
Синнер о трехсетовике с Махачем: «Сегодня было немного тяжело – чувствовалась усталость. Важнее всего было как-то пройти дальше»
30 минут назад
Монте-Карло (ATP). Алькарас играет с Этчеверри, Вашеро встретится с Хуркачем, Синнер, Зверев, Бублик, Фонсека вышли в 1/4 финала, Рууд снялся
44 минуты назадLive
Бублик четвертый раз в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»
52 минуты назад
Линц (WTA). Самсонова играет с Таггер, Александрова встретится с Плишковой, Мирра Андреева, Остапенко вышли в 1/4 финала, Калинина снялась
54 минуты назадLive
Векич впервые в сезоне вышла в четвертьфинал WTA и вернется в топ-100
сегодня, 13:59
Синнер вышел в 65-й четвертьфинал уровня ATP
сегодня, 13:29
Оже-Альяссим – первый канадец, вышедший в 1/4 финала на всех девяти «Мастерсах»
сегодня, 13:05
Махач прервал рекордную серию Синнера из 37 выигранных сетов подряд на «Мастерсах»
сегодня, 12:52
Соболенко снялась с турнира в Штутгарте из-за травмы
сегодня, 12:22
Зверев перед матчем с Фонсекой в Монте-Карло: «С радостью жду нашей первой встречи – он очень молодой талант с большим потенциалом»
сегодня, 12:04
Ко всем новостям
Последние новости
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Фелисиано Лопес: «Все теннисисты хотят потренироваться на «Бернабеу». Вы не представляете, сколько запросов мы получили»
1 апреля, 08:30
Лехечка о том, что хоккеист Ягр посетил финал «Мастерса» в Майами: «Он хороший друг семьи моей девушки»
30 марта, 11:58Фото
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
27 марта, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
26 марта, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Рекомендуем