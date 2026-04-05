Бадоса под видео, где Циципас говорит, что «в отношениях с теннисисткой всегда есть соревнование»: «🤣🤣🤣🤣»

Бадоса посмеялась в комментариях под видео, где Циципас отвечает на вопросы.

Стефанос Циципас ответил на вопросы Tennis Legend.

– Девушка-теннисистка или девушка, которая не играет в теннис?

– Второе.

– Почему?

– Поверь мне, даже если ты не хочешь признавать, что между вами есть соревнование, оно все равно всегда есть.

– Каким был твой последней поисковой запрос в ChatGPT?

– Это было что-то вроде... О, я вспомнил: «При скольких градусах кипит вода или образуется пар?»

– При 100 градусах по Цельсию же?

– Да. Я был не уверен, при 100 или при 90.

– На сколько баллов из 10 ты бы оценил свою любовь к грунту?

– Если бы плохих отскоков не существовало, на 9.

– Ушел бы ты из тенниса за 100 миллионов долларов?

– Теннис может купить счастье, а счастье – деньги. Так что я бы не ушел.

В комментариях под этим видео Паула Бадоса написала: «🤣🤣🤣🤣».

Напомним, Циципас и Бадоса встречались в 2023-2025-м.