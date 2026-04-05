Бадоса под видео, где Циципас говорит, что «в отношениях с теннисисткой всегда есть соревнование»: «🤣🤣🤣🤣»
Стефанос Циципас ответил на вопросы Tennis Legend.
– Девушка-теннисистка или девушка, которая не играет в теннис?
– Второе.
– Почему?
– Поверь мне, даже если ты не хочешь признавать, что между вами есть соревнование, оно все равно всегда есть.
– Каким был твой последней поисковой запрос в ChatGPT?
– Это было что-то вроде... О, я вспомнил: «При скольких градусах кипит вода или образуется пар?»
– При 100 градусах по Цельсию же?
– Да. Я был не уверен, при 100 или при 90.
– На сколько баллов из 10 ты бы оценил свою любовь к грунту?
– Если бы плохих отскоков не существовало, на 9.
– Ушел бы ты из тенниса за 100 миллионов долларов?
– Теннис может купить счастье, а счастье – деньги. Так что я бы не ушел.
В комментариях под этим видео Паула Бадоса написала: «🤣🤣🤣🤣».
Напомним, Циципас и Бадоса встречались в 2023-2025-м.
Что-то подобное.
Старшина: Вода кипит при 90 градусах.
Рядовой Иванов: Тов. старшина, при 100 градусах! Старшина: Два наряда! Повторяю: при 90!
Иванов: Да хоть пять нарядов — всё равно при 100!
(Старшина уходит в коридор, шуршит книжкой, возвращается)
Старшина: Виноват, бойцы. 90 градусов — это прямой угол, а прямой угол в воде не кипит
Не всегда стоит доверяться Джипити...