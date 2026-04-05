77-я ракетка мира Бурручага впервые дошел до финала

Роман Андрес Бурручага разгромил Тиаго Тиранте в полуфинале в Хьюстоне – 6:1, 6:1.

Этот полуфинал был первым на уровне ATP для 24-летнего аргентинца.

После турнира в Хьюстоне он обновит личный рекорд рейтинга. Сейчас 77-я ракетка мира идет 61-м в живом рейтинге.

В финале Бурручага сыграет с 21-й ракеткой мира Томми Полом.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
В интервью парня снова спросили о папе... Бедный, даже спорт совсем другой - всё равно в тени отца. Спросите о теннисе, что ли...
Ну его отец легенда) он обречен быть в его тени 😃
Италия-90. Каниджа-Бурручага-Марадонна.

Бразильский тренер перед метчем: Аргентина? С ними у нас не будет проблем.

По итогу Диего делает какую-то сумасшедшую передачу через все поле. с которой Каниджа забил гол. Бразилия
Ну передача была не через все поле) но ассист - один из лучших что я видел в жизни. Марадона у штрафной в окружении кучи защитников ухитрился выдать пас-конфетку, это была магия футбола
Ну почти 36 лет прошло, подзабыл детали уже. Но я тогда был просто счастлив. И да, передача просто крышесносная. Вот за такие вещи Диего для меня навсегда лучшим останется. Как бразильцы не забили — для меня до сих пор загадка. Расстреливали ворота аргентинцев они со всех позиций.
