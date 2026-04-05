77-я ракетка мира Бурручага впервые дошел до финала
Роман Андрес Бурручага разгромил Тиаго Тиранте в полуфинале в Хьюстоне – 6:1, 6:1.
Этот полуфинал был первым на уровне ATP для 24-летнего аргентинца.
После турнира в Хьюстоне он обновит личный рекорд рейтинга. Сейчас 77-я ракетка мира идет 61-м в живом рейтинге.
В финале Бурручага сыграет с 21-й ракеткой мира Томми Полом.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
