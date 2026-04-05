28-летний Пол впервые вышел в грунтовый финал

Томми Пол победил Фрэнсиса Тиафу в полуфинале ATP 250 в Хьюстоне. Встреча завершилась со счетом 7:5. 4:6, 7:6(7).

28-летний американец впервые сыграет в финале на грунте. В целом для него это девятый финал, у него четыре титула. Последний он взял в этом году в Делрей-Бич.

На следующей неделе Пол, который сейчас занимает в рейтинге 21-ю строчку, впервые с января вернется в топ-20. В живом рейтинге он сейчас 18-й.

В финале американец сыграет с 77-й ракеткой мира Романом Андресом Бурручагой.