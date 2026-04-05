28-летний Пол впервые вышел в грунтовый финал
Томми Пол победил Фрэнсиса Тиафу в полуфинале ATP 250 в Хьюстоне. Встреча завершилась со счетом 7:5. 4:6, 7:6(7).
28-летний американец впервые сыграет в финале на грунте. В целом для него это девятый финал, у него четыре титула. Последний он взял в этом году в Делрей-Бич.
На следующей неделе Пол, который сейчас занимает в рейтинге 21-ю строчку, впервые с января вернется в топ-20. В живом рейтинге он сейчас 18-й.
В финале американец сыграет с 77-й ракеткой мира Романом Андресом Бурручагой.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Но опять Пол вёл на тай-брейке 6:4, имел матчболы и опять их упустил, стало 6:6, но в этот раз всё-таки дожал, а на прошлом турнире не смог этого сделать в подобном случае, рад за него)))
А Медведев еще сто лет назад предупреждал, что Пол - грунтовик 😁
