Стародубцева прервала серию из семи поражений от соперниц из топ-20
Юлия Стародубцева победила 18-ю ракетку мира Мэдисон Киз в полуфинале пятисотника в Чарлстоне. Матч закончился со счетом 6:1, 6:4.
Украинка впервые вышла в финал на уровне тура.
Кроме того, Стародубцева впервые с апреля 2025-го обыграла соперницу из топ-20. До этого она шла на серии из семи поражений. Теперь ее статистика против первой двадцатки – 3:10.
За первый титул она поборется с Джессикой Пегулой.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Молодец Юля! Отличный турнир проводит, но в финале - машина
Молодец, хороший турнир
