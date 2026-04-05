Стародубцева прервала серию из семи поражений от соперниц из топ-20

Юлия Стародубцева победила 18-ю ракетку мира Мэдисон Киз в полуфинале пятисотника в Чарлстоне. Матч закончился со счетом 6:1, 6:4.

Украинка впервые вышла в финал на уровне тура.

Кроме того, Стародубцева впервые с апреля 2025-го обыграла соперницу из топ-20. До этого она шла на серии из семи поражений. Теперь ее статистика против первой двадцатки – 3:10.

За первый титул она поборется с Джессикой Пегулой .