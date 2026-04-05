Чарлстон (WTA). 1/2 финала. Киз уступила Стародубцевой, Пегула победила Йович

В Чарлстоне прошли полуфиналы турнира WTA 500.

Джессика Пегула победила Иву Йович в полуфинале в Чарлстоне.

Credit One Charleston Open

Чарлстон, США

30 марта – 5 апреля 2026

WTA 500

Призовой фонд – 2 300 000 долларов

Открытые корты, грунт

Полуфинал

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Пегула - это, конечно, какой-то писец. Сдается мне, если на БШ введут 5-ти сетовики для женщин, то она все БШ будет брать 😉
Абсолютно сырая переоценёнович в очередной раз сливается, как ветошь. Просто женский теннис такое зыбучее нестабильное болото, что любая подготовленная молодая девчонка может с ноги закатываться в сотню WTA и куражиться свои положенные 2 года, как хочет. Пегула со своей вечной усталостью на лице просто еле переборола сон, чтобы наконец прожать кнопку на смывном бочке и победить с 2 брейками в решающем сете.
как фанатов Андреевой трясет на ветке от мысли, что есть другая молодая перспективная теннисистка, а я и не видел раньше, видимо вообще женские ветки не открывал
У Андреевой к ее возрасту уже 3 титула было, так что Йович еще жать и жать до нашего котеночка! ☝️
С чего, собственно, фанатов Андреевой должно трясти от результатов Йович? Что она выиграла к настоящему моменту? Одну пятихатку, куда никто из серьезных оппоненток не приехал. Один раз вышла в 1/4 шлема по сетке, где ей попалась самая слабая из 8 сеяных. Как это можно сравнивать с результатами Андреевой?
Джесс — королева трёх световых матчей)))
Вот это Стародубцева выдает турнир, в начале года кому только не проигрывала и внезапно финал 500к, может Александрова тоже уже наконец соберется
Нет
вот это нежданчик от стародубцевой
Йович практически не играет по линии. А когда играет, то почти всегда в аут. После 15-го перекидывания в сторону Джесс, та наконец переводит по линии и выигрывает очко.
Жаль что Тихонова с украинкой проиграли в финале в паре ((
Йович закосплеила третий сет у Шнайдер
У Йович интеллектуальный теннис? Господи, кто все эти люди, сроду теннис не смотревшие. А, теперь понял - у Радукану тоже интеллектуальный теннис)))) К конкретному матчу все это отношения не имеет. Если что, Пегула в сто раз интеллектуальнее и разнообразнее в игре как таковой)
