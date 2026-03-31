Кубок Лэйвера пообещал раздать 12 тонн шоколадных батончиков во время турнира.

Официальный аккаунт выставочного турнира при этом репостнул заявление KitKat, где компания сообщала что 12 тонн их продукции потерялось во время транспортировки из Италии в Польшу.

«Как турнир, который кое-что понимает в брейках, команда Кубка Лэйвера выражает свои соболезнования KitKat в это трудное время.

И совершенно не связано с этим: если в в поиске перерыва (break на англ.), то Кубок Лэйвера в Лондоне вас этим обеспечит – 12 тонн шоколадных батончиков будут раздаваться по всей арене во время каждого брейк-пойнта и Laver Breaker (решающий тай-брейк до 10 в третьем сете)».

Кубок Лэйвера пройдет в этом году в Лондоне с 25 до 27 сентября.