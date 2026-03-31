Кубок Лэйвера пообещал раздать 12 тонн шоколадных батончиков во время турнира на фоне новостей о пропаже 12 тонн продукции KitKat

Кубок Лэйвера пообещал раздать 12 тонн шоколадных батончиков во время турнира.

Кубок Лэйвера выпустил заявление, в котором сообщил, что во время проведения турнира раздаст зрителям 12 тонн шоколадных батончиков.

Официальный аккаунт выставочного турнира при этом репостнул заявление KitKat, где компания сообщала что 12 тонн их продукции потерялось во время транспортировки из Италии в Польшу.

«Как турнир, который кое-что понимает в брейках, команда Кубка Лэйвера выражает свои соболезнования KitKat в это трудное время.

И совершенно не связано с этим: если в в поиске перерыва (break на англ.), то Кубок Лэйвера в Лондоне вас этим обеспечит – 12 тонн шоколадных батончиков будут раздаваться по всей арене во время каждого брейк-пойнта и Laver Breaker (решающий тай-брейк до 10 в третьем сете)».

Кубок Лэйвера пройдет в этом году в Лондоне с 25 до 27 сентября.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @LaverCup
У кого из них больше Капитала.😁
