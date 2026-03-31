Бадоса о предстоящей встрече с Саккари: «У нас были сложные матчи – и завтрашний будет одним из таких»

Паула Бадоса поделилась эмоциями после выхода во второй круг пятисотника в Чарлстоне. Испанка обыграла квалифаера Кайлу Дэй со счетом 6:4, 6:3.

Ранее Бадоса рассказала , что в прошлом сезоне получила травму правого тазобедренного сустава, из-за чего испытывала боль по ходу сезона и снималась с турниров.

– Насколько для тебя важно быть здесь, чувствовать себя здоровой и иметь возможность свободно передвигаться по корту? Наверное, сегодня это самое главное.

– Я очень растрогана, не поступай со мной так (улыбается).

Для меня это значит все. В прошлом году мне было очень-очень грустно, мне пришлось сняться с этого турнира из-за травмы. Возвращение сегодня было очень хорошим. Для меня это особенный турнир, и я очень люблю зрителей здесь, они всегда очень поддерживают. Они так увлечены теннисом. Для меня это один из любимых турниров года, и я правда наслаждалась.

Испанка также прокомментировала предстоящий матч с Марией Саккари.

«Она удивительный игрок. Мы очень давно знаем друг друга. Она тот игрок, которого я очень уважаю, и у нас были сложные матчи. И завтрашний точно будет одним из таких. Я люблю такие вызовы. Надеюсь вы, ребята, сможете им завтра насладиться», – сказала Бадоса в интервью на корте.