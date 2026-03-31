Андрееску выиграла матч на уровне тура впервые за 8 месяцев

Бьянка Андрееску победила 84-ю ракетку мира Дальму Гальфи в первом круге WTA 500 в Чарлстоне.

Чемпионка US Open-2019 одержала первую победу на уровне тура с июля прошлого года, когда она на старте тысячника в Монреале обыграла Барбору Крейчикову. После этого она ни разу не смогла пройти через квалификацию на турнирах основного тура и играла на уровне ITF и WTA 125. В январе она выиграла 35-тысячник в Брейдентоне.

В Чарлстоне канадке дали wild card.

Дальше Андрееску встретится с Софией Кенин