Итоговый турнир WTA может переехать в Гданьск с 2027-го (Przegląd Sportowy Onet)

Итоговый турнир WTA могут начать проводить в Гданьске с 2027 года, пишет Przegląd Sportowy Onet.

Сообщается, что речь идет о лицензии сроком не менее чем на три года и что решение должно быть принято в конце апреля. О нем объявят до окончания «Ролан Гаррос».

Польская федерация тенниса отказалась от комментариев этой информации.

Напомним, с 2024-го итоговый турнир проводится в Эр-Рияде. Ранее журналист Бен Ротенберг сообщал, что в этом году он пройдет там последний раз, так как WTA и федерация тенниса Саудовской Аравии не пришли к соглашению в рамках продления контракта. Он также утверждал, что в роли кандидата рассматривается город Шарлотт в США.

По информации Przegląd Sportowy Onet, ранее в соревновании за проведение итогового турнира WTA также участвовала Прага, но сейчас основные кандидаты – Гданьск и Шарлотт.