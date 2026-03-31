Роддик после того, как поиграл мячами, которые использовались на «Челленджере»: «Они ужасны. Если это то, о чем говорил Медведев, то он был абсолютно прав»

Роддик о мячах в туре: они ужасны.

Экс-первая ракетка мира поиграл ими в рамках выставочного турнира на новом «Челленджере» в Сан-Паулу.

«Нам дали мячи Dunlop – те же, что использовались на «Челленджере». Я не люблю наезжать просто так, но ими невозможно пользоваться. Они ужасны.

Шов на мяче должен быть ровным. Закругленные края должны быть плавными и, по крайней мере, предсказуемыми. Но там были неровности, узелки, и он быстро увеличился в размерах.

Если это то, о чем говорил [Даниил] Медведев и все эти люди, то они были абсолютно правы. Даже швы и места нанесения клея выглядят неровно. Это просто ужасно. Мы не стараемся. Я понимаю, что это бизнес, но должен же быть какой-то контроль качества. Что-то должно быть. Это было шокирующе», – сказал Роддик в своем подкасте.