  • Роддик после того, как поиграл мячами, которые использовались на «Челленджере»: «Они ужасны. Если это то, о чем говорил Медведев, то он был абсолютно прав»
Энди Роддик поделился мнениями о мячах в туре.

Экс-первая ракетка мира поиграл ими в рамках выставочного турнира на новом «Челленджере» в Сан-Паулу.

«Нам дали мячи Dunlop – те же, что использовались на «Челленджере». Я не люблю наезжать просто так, но ими невозможно пользоваться. Они ужасны.

Шов на мяче должен быть ровным. Закругленные края должны быть плавными и, по крайней мере, предсказуемыми. Но там были неровности, узелки, и он быстро увеличился в размерах.

Если это то, о чем говорил [Даниил] Медведев и все эти люди, то они были абсолютно правы. Даже швы и места нанесения клея выглядят неровно. Это просто ужасно. Мы не стараемся. Я понимаю, что это бизнес, но должен же быть какой-то контроль качества. Что-то должно быть. Это было шокирующе», – сказал Роддик в своем подкасте.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennishead
Макдональд о том, что его тренирует его девушка: «Наверное, она самый красивый тренер тура»
52 минуты назад
Бухарест (ATP). Арнальди борется с Молчаном, Альтмайер встретится с Мартинесом, Ван де Зандшульп, Шевченко вышли во 2-й круг, Басилашвили, Баутиста-Агут выбыли
53 минуты назадLive
Богота (WTA). Зайдель играет с Семенистой, Блинкова встретится с Монтгомери, Бусас Манейро – с Ракотомангой, Мария, Кава вышли во 2-й круг, Тихонова выбыла
сегодня, 15:37Live
Дрэйпер и Корда снялись с «Мастерса» в Монте-Карло
сегодня, 15:17
Чарлстон (WTA). Андрееску играет с Гальфи, Бадоса сыграет с Дэй, Векич, Паркс, Путинцева вышли во 2-й круг, Захарова выбыла
сегодня, 15:02Live
Марракеш (ATP). Берреттини играет с Бусе, Ходар поборется с Лайовичем, Мюллер, Майхржак, Ганфманн вышел во 2-й круг, Вукич, Алис выбыли
сегодня, 14:44Live
Квитова родила двойню
сегодня, 14:24Фото
Бенчич о жизни после рождения дочери: «Вероятно, я прикладываю меньше усилий к тому, чтобы быть теннисисткой, и почему-то это идет мне на пользу»
сегодня, 13:25
У Болтер прошел девичник
сегодня, 12:00Фото
Тьен о работе с Чангом: «Я полностью доверяю всему, что он говорит. Я не ставлю ничего под сомнение, и это окупается»
сегодня, 11:12
Ко всем новостям
Последние новости
Лехечка о том, что хоккеист Ягр посетил финал «Мастерса» в Майами: «Он хороший друг семьи моей девушки»
вчера, 11:58Фото
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
27 марта, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
26 марта, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
