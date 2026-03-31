Макдональд о том, что его тренирует его девушка: «Наверное, она самый красивый тренер тура»

Макдональд рассказал, что его тренирует его девушка.

Маккензи Макдональд рассказал о роли его девушки в его карьере.

Американец обыграл Дженсона Бруксби в первом круге турнира в Хьюстоне (6:4, 6:2), и дальше встретится с Тиаго Тиранте.

– В твоей ложе сегодня один человек – твоя невеста Мария Матеас. Она твой тренер, физиотерапевт или спортивный психолог? И если да, то в какой из этих ролей она проявляет себя лучше всего?

– Она делает все, что вы перечислили. Она, наверное, самый красивый тренер тура, так что я рад, что она со мной. Учитывая, насколько сезон длинный, для меня очень важно, что она сопровождает меня в туре. Она помогает мне во всех аспектах. Она настоящий профессионал. В прошлом году она даже входила в топ-200, но у нее проблемы с локтем. Но я рад, что она здесь со мной, – сказал американец в интервью на корте.