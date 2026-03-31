Дрэйпер и Корда снялись с «Мастерса» в Монте-Карло

25-я ракетка мира Джек Дрэйпер не примет участие в «Мастерсе» в Монте-Карло и потеряет очки за 1/8 финала.

Турнир также пропустит 42-я ракетка мира Себастьян Корда .

Таким образом, в основную сетку попали Джованни Мпетши Перрикар и Даниэль Альтмайер.

«Мастерс» в Монте-Карло пройдет с 5 по 12 апреля. Ранее с него снялись Новак Джокович и Тэйлор Фриц .