Бенчич о жизни после рождения дочери: «Вероятно, я прикладываю меньше усилий к тому, чтобы быть теннисисткой, и почему-то это идет мне на пользу»

12-я ракетка мира Белинда Бенчич поделилась тем, как на нее повлияло материнство.

Напомним, в апреле 2024-го она родила дочь, и в ноябре вернулась в тур.

«Я решила брать Беллу на каждый турнир. Я провожу с ней очень много времени. Я очень рада, что у меня есть эта возможность и что есть люди, которые помогают мне одновременно и играть, и брать Беллу с собой. Я каждый день бужу ее утром и укладываю спать вечером. То, что я могу это делать и продолжать при этом работать – огромная привилегия.

Конечно, перед тем, как я стала мамой, я не знала, как все сложится. Но сейчас я бы сказал, что мне стало немного легче, потому что теперь я гораздо лучше разделяю личную и профессиональную жизнь. У меня не так много времени, чтобы думать о теннисе, и, возможно, для меня это хороший расклад. Я не перегружаю себя размышлениями. Я стала гораздо продуктивнее на тренировках. Я тренируюсь меньше. Вероятно, я прикладываю меньше усилий к тому, чтобы быть профессиональной теннисисткой, и почему-то это идет мне на пользу», – поделилась швейцарка на пресс-конференции в Чарльстоне.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Два года уже дочке, скоро мячи на тренировках подавать будет.
