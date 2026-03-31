  Тьен о работе с Чангом: «Я полностью доверяю всему, что он говорит. Я не ставлю ничего под сомнение, и это окупается»
Тьен о работе с Чангом: «Я полностью доверяю всему, что он говорит. Я не ставлю ничего под сомнение, и это окупается»

Тьен о работе с Чангом: я полностью доверяю всему, что он говорит.

22-я ракетка мира Лернер Тьен рассказал о работе с Майклом Чангом. Чемпион «Ролан Гаррос»-1989 тренирует его с июля прошлого года.

«Я полностью доверяю всему, что он мне говорит и всему, что хочет, чтобы я делал. Я не ставлю ничего под сомнение, и это, очевидно, окупается.  Это только укрепляет мое доверие. Мы очень похожи в плане общения, так что я отлично понимаю то, что он мне говорит.

С тех пор, как мы начали работать, я стал гораздо больше в себя верить. Думаю, отчасти это связано с тем, что я добиваюсь успехов и становлюсь лучше. У меня и раньше с этим проблем не было, я всегда твердо верил в себя, но эта уверенность значительно укрепилась с тех пор, как мы начали работать вместе.

Это может прозвучать немного неожиданно, но я думаю, что он помог мне понять: в жизни есть не только теннис. Конечно, он важен, и я не знаю, было ли это намеренно или просто так получилось, но за время нашей совместной работы я ясно осознал – в жизни есть гораздо большее, чем теннис. Победа или поражение, хорошая неделя или плохая, прохожу ли я далеко или выбываю в первом круге – это всегда очень воодушевляет, энергия всегда остается той же».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis.com
