Лопес о том, что Алькарас в ближайшее время может уступить первую строчку рейтинга Синнеру: «Это не трагедия»

Лопес о том, что Алькарас может уступить первую строчку: это не трагедия.

Самуэль Лопес прокомментировал то, что в ближайшие недели Карлос Алькарас может потерять первую строчку рейтинга.

«Думаю, он понимает, что так может случиться, и это не трагедия. Так уже происходило. В конце концов, первая ты ракетка мира или четвертая, главное – это то, что ты видишь, как развиваешься, что ты готов к важным моментам и что можешь продолжать пополнять свой список достижений.

Первая строчка рейтинга – результат стабильности на протяжении года. Это длительная гонка, и будет видно: в какой-то момент очки будет защищать один, в какой-то момент – другой. Тот, кто станет первым, будет этого заслуживать. Не стоит придавать этому большее значение, чем оно того заслуживает», – сказал тренер первой ракетки мира.

Сейчас испанец опережает Янника Синнера на 1190 очков. На следующей неделе Алькарасу предстоит защита 1000 очков за титул в Монте-Карло, а затем – 330 очков за финал пятисотника в Барселоне.

У итальянца же все заработанные очки пойдут в плюс, так как год назад он не играл в туре из-за дисквалификации.