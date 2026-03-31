  • Лопес о том, что Алькарас в ближайшее время может уступить первую строчку рейтинга Синнеру: «Это не трагедия»
Лопес о том, что Алькарас в ближайшее время может уступить первую строчку рейтинга Синнеру: «Это не трагедия»

Лопес о том, что Алькарас может уступить первую строчку: это не трагедия.

Самуэль Лопес прокомментировал то, что в ближайшие недели Карлос Алькарас может потерять первую строчку рейтинга.

«Думаю, он понимает, что так может случиться, и это не трагедия. Так уже происходило. В конце концов, первая ты ракетка мира или четвертая, главное – это то, что ты видишь, как развиваешься, что ты готов к важным моментам и что можешь продолжать пополнять свой список достижений. 

Первая строчка рейтинга – результат стабильности на протяжении года. Это длительная гонка, и будет видно: в какой-то момент очки будет защищать один, в какой-то момент – другой. Тот, кто станет первым, будет этого заслуживать. Не стоит придавать этому большее значение, чем оно того заслуживает», – сказал тренер первой ракетки мира.

Сейчас испанец опережает Янника Синнера на 1190 очков. На следующей неделе Алькарасу предстоит защита 1000 очков за титул в Монте-Карло, а затем – 330 очков за финал пятисотника в Барселоне. 

У итальянца же все заработанные очки пойдут в плюс, так как год назад он не играл в туре из-за дисквалификации.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Punto de Break
Это не то что не трагедия, но на данный момент скорее рутинная гонка в мире БИГ-2. Точнее пока у БИГ-2,5.)
Это не то что не трагедия, но на данный момент скорее рутинная гонка в мире БИГ-2. Точнее пока у БИГ-2,5.)
0,5 - это Кисочкин?
