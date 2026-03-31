Швентек может взять в команду Ройга (Sport.pl)
Тренером Иги Швентек может стать Франсиско Ройг, сообщает Sport.pl. Ранее появилась информация, что полька будет готовиться к грунтовому сезону в Академии Надаля на Мальорке.
Ройг входил в команду Рафаэля Надаля 17 лет, а затем работал с Маттео Берреттини, Эммой Радукану и Джованни Мпетши Перрикаром.
Напомним, после тысячника в Майами Швентек прекратила сотрудничество с Вимом Фиссеттом, который был ее тренером с октября 2024-го.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Sport.pl
