  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
0

Бадоса сообщила, что в 2025-м получила травму тазобедренного сустава: «Это причиняет мне боль. Я вижу, что мой теннис не на том уровне, на котором должен быть»

Экс-вторая Паула Бадоса рассказала, что снялась с прошлогоднего US Open из-за разрыва вертлужной губы правого тазобедренного сустава. Она поделилась, что из-за этой травмы ежедневно испытывает боль.

«Люди не в курсе, многие спрашивали меня о спине – я стараюсь с этим справляться, но здесь все хотя бы под контролем. Сейчас проблема не в этом. В прошлом году, начиная с февраля, а особенно – после «Уимблдона», проблема была в том, что моя подвздошно-поясничная мышца терлась о сухожилие. Но потом я разорвала вертлужную губу тазобедренного сустава. Это все сильно связано, и в таком состоянии тяжело соревноваться.

Возможно, после Australian Open [2025 года] я была в лучшей форме – а потом я внезапно второй раз обнаружила себя на диване. Я не знала, хватит ли у меня сил, чтобы снова с этим сражаться, потому что я знаю, каково возвращаться после травмы, возвращаться с нуля. Иногда это похоже на гору, и вернуться на тот уровень, которого я хочу достичь, бывает сложно. Тяжело видеть себя в таком состоянии. Я пережила сложные времена, потому что все проблемы обрушились на меня разом.

Иногда я просыпалась и думала: «Вау, а мне сегодня снова надо соревноваться? Как я это сделаю?» Иногда в голове столько всего, что я даже не думаю о матче – от этого я нахожусь в стрессе».

Мне кажется, у всех нас есть два голоса в голове. Иногда получается чуть лучше контролировать негатив, а иногда это не получается сделать. Мне кажется, я сейчас как раз в такой ситуации. Лично для меня последний год, когда я получила травму, был очень тяжелым. Я сразу начала думать о том, чего стоило мне вернуться, и о том, как все снова ускользнуло у меня из рук.

В некотором смысле это причиняет мне боль. Я вижу, что мой теннис не на том уровне, на котором должен быть или на котором я бы хотела, чтобы он был. Так что это своего рода внутренняя борьба, которую я веду с самой собой. Я стараюсь с этим справиться, смотря на ситуацию с высоты прожитого опыта и с терпением. Тем не менее, я очень соревновательный человек, и найти этот баланс очень непросто», – рассказала испанка перед турниром в Чарльстоне, где получила wild card.

В первом круге Бадоса сыграет с Кайлой Дэй.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Марракеш (ATP). Серундоло-младший сыграет с Майхржаком, Берреттини – с Бусе, Ходар – с Лайовичем, Ганфманн вышел во 2-й круг, Вукич, Алис выбыли
4 минуты назад
Бухарест (ATP). О’Коннелл играет с Навоне, Альтмайер встретится с Мартинесом, Баутиста-Агут – с Дроге, Ван де Зандшульп – с Маэстрелли, Шевченко вышел во 2-й круг
8 минут назадLive
Швентек может взять в команду Ройга (Sport.pl)
9 минут назад
Действующий чемпион турнира в Хьюстоне Бруксби проиграл в 1-м круге и теперь покинет топ-50
сегодня, 07:37
В Мадриде сыграют все игроки из топ-78 у мужчин и из топ-75 у женщин
сегодня, 07:10
Надаль съездил в отпуск на Багамы
сегодня, 06:25Фото
Богота (WTA). Удварди, Мария, Кава вышли во 2-й круг, Тихонова выбыла
сегодня, 06:11
Хьюстон (ATP). Макдональд, Тиранте, Болт вышли во 2-й круг, Свайда выбыл
сегодня, 06:10
Чарлстон (WTA). Векич, Паркс, Путинцева вышли во 2-й круг, Захарова, Лис, Стивенс, Брэди, Видманова выбыли
сегодня, 06:08
Николай Давыденко: «Зверев – молодец. Видно, что они дорабатывают что-то с отцом»
вчера, 20:47
Ко всем новостям
Последние новости
Лехечка о том, что хоккеист Ягр посетил финал «Мастерса» в Майами: «Он хороший друг семьи моей девушки»
вчера, 11:58Фото
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
27 марта, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
26 марта, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Рекомендуем