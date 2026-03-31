Бадоса сообщила, что в 2025-м получила травму тазобедренного сустава: «Это причиняет мне боль. Я вижу, что мой теннис не на том уровне, на котором должен быть»

Бадоса сообщила, что в 2025-м получила травму тазобедренного сустава.

Экс-вторая Паула Бадоса рассказала, что снялась с прошлогоднего US Open из-за разрыва вертлужной губы правого тазобедренного сустава. Она поделилась, что из-за этой травмы ежедневно испытывает боль.

«Люди не в курсе, многие спрашивали меня о спине – я стараюсь с этим справляться, но здесь все хотя бы под контролем. Сейчас проблема не в этом. В прошлом году, начиная с февраля, а особенно – после «Уимблдона», проблема была в том, что моя подвздошно-поясничная мышца терлась о сухожилие. Но потом я разорвала вертлужную губу тазобедренного сустава. Это все сильно связано, и в таком состоянии тяжело соревноваться.

Возможно, после Australian Open [2025 года] я была в лучшей форме – а потом я внезапно второй раз обнаружила себя на диване. Я не знала, хватит ли у меня сил, чтобы снова с этим сражаться, потому что я знаю, каково возвращаться после травмы, возвращаться с нуля. Иногда это похоже на гору, и вернуться на тот уровень, которого я хочу достичь, бывает сложно. Тяжело видеть себя в таком состоянии. Я пережила сложные времена, потому что все проблемы обрушились на меня разом.

Иногда я просыпалась и думала: «Вау, а мне сегодня снова надо соревноваться? Как я это сделаю?» Иногда в голове столько всего, что я даже не думаю о матче – от этого я нахожусь в стрессе».

Мне кажется, у всех нас есть два голоса в голове. Иногда получается чуть лучше контролировать негатив, а иногда это не получается сделать. Мне кажется, я сейчас как раз в такой ситуации. Лично для меня последний год, когда я получила травму, был очень тяжелым. Я сразу начала думать о том, чего стоило мне вернуться, и о том, как все снова ускользнуло у меня из рук.

В некотором смысле это причиняет мне боль. Я вижу, что мой теннис не на том уровне, на котором должен быть или на котором я бы хотела, чтобы он был. Так что это своего рода внутренняя борьба, которую я веду с самой собой. Я стараюсь с этим справиться, смотря на ситуацию с высоты прожитого опыта и с терпением. Тем не менее, я очень соревновательный человек, и найти этот баланс очень непросто», – рассказала испанка перед турниром в Чарльстоне, где получила wild card.

В первом круге Бадоса сыграет с Кайлой Дэй.