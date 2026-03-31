Действующий чемпион турнира в Хьюстоне Бруксби проиграл в 1-м круге и теперь покинет топ-50
Дженсон Бруксби выбыл в первом круге турнира ATP 250 в Хьюстоне. Он уступил 125-й ракетке мира Маккензи Макдональду со счетом 4:6, 2:6.
Бруксби – действующий чемпион турнира. На следующей неделе он потеряет как минимум 17 рейтинговых строчек – в лучшем случае он станет 58-й ракеткой мира.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
