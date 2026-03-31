В Мадриде сыграют все игроки из топ-78 у мужчин и из топ-75 у женщин

Опубликовали заявочные листы на турнир в Мадриде, который пройдет с 20 апреля по 3 мая.

На «Мастерс» автоматически заявлены все игроки, входящие в топ-78, включая:

Заявлены также Лоренцо Музетти , который после травмы бедра, полученной на Australian Open , провел только один матч, и Тэйлор Фриц , ранее рассматривавший возможность пропуска грунтовой части сезона.

Хольгер Руне, восстанавливающийся после травмы ахиллова сухожилия, также попал в лист.

У женщин так же автоматически заявлены все теннисистки, находящиеся сейчас в топ-75, в том числе:

По защищенному рейтингу заявились Чжичжэнь Чжан и Каролина Плишкова .