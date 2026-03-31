1

В Мадриде сыграют все игроки из топ-78 у мужчин и из топ-75 у женщин

Опубликовали заявочные листы на турнир в Мадриде, который пройдет с 20 апреля по 3 мая.

На «Мастерс» автоматически заявлены все игроки, входящие в топ-78, включая:

Заявлены также Лоренцо Музетти, который после травмы бедра, полученной на Australian Open, провел только один матч, и Тэйлор Фриц, ранее рассматривавший возможность пропуска грунтовой части сезона.

Хольгер Руне, восстанавливающийся после травмы ахиллова сухожилия, также попал в лист.

У женщин так же автоматически заявлены все теннисистки, находящиеся сейчас в топ-75, в том числе:

По защищенному рейтингу заявились Чжичжэнь Чжан и Каролина Плишкова.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @MutuaMadridOpen
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoДаниил Медведев
logoАндрей Рублев
logoКарен Хачанов
logoЛоренцо Музетти
logoAustralian Open
logoМирра Андреева
logoАрина Соболенко
logoЕлена Рыбакина
logoТэйлор Фриц
logoВероника Кудерметова
logoДиана Шнайдер
logoЛюдмила Самсонова
logoЕкатерина Александрова
logoОксана Селехметьева
logoКаролина Плишкова
logoАнастасия Захарова
logoЧжичжэнь Чжан
logoWTA
logoMutua Madrid Open
logoХольгер Руне
logoATP
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Синнер вряд ли там сыграет
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
10 минут назад
сегодня, 06:25Фото
сегодня, 06:11
сегодня, 06:10
сегодня, 06:08
вчера, 21:10
вчера, 20:47
вчера, 20:14
вчера, 19:53
вчера, 19:22
Ко всем новостям
Последние новости
вчера, 11:58Фото
27 марта, 06:19Фото
26 марта, 20:08
20 марта, 07:50Фото
2 марта, 10:16Фото
28 февраля, 14:42Фото
20 февраля, 11:41
18 февраля, 06:35Фото
17 февраля, 20:46Фото
16 февраля, 18:37Фото
Рекомендуем