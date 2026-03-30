Николай Давыденко: «Зверев – молодец. Видно, что они дорабатывают что-то с отцом»
Николай Давыденко: Зверев стал играть плотнее.
Экс-третья ракетка мира Николай Давыденко высказался об уровне игры Александра Зверева в сезоне-2026.
«Зверев – молодец. У него полуфиналы Australian Open, Индиан-Уэллс, Майами. Он закрепился в тройке.
Да, он проигрывает Алькарасу и Синнеру, но показывает, что рядом с ними. Видно, что они дорабатывают что-то с отцом – Саша стал играть плотнее», – приводит слова Зверева телеграм-канал BB Tennis.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: телеграм-канал BB Tennis
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем